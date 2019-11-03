В День Поминовения Всех Усопших Верных Папа Франциск совершил Евхаристию в римских катакомбах

Надежда христиан устремлена к небесам, а их идентичность – это евангельские блаженства, — подчеркнул Папа Франциск, совершая Евхаристию в римских Катакомбах Присциллы 2 ноября с.г., в День Поминовения всех Усопших Верных. В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал текст из 25-ой главы Евангелия от Матфея, сосредоточившись на трех ключевых словах: тождество, положение в мире, надежда.

Папа отметил, что идентичность христиан, собиравшихся в первые века в катакомбах, тождественна идентичности тех, кого преследуют сегодня в странах, где исповедание веры трактуется как преступление. В связи с этим : «Место христианина – повсюду. У нас не имеется привилегированного места в жизни. Некоторые хотели бы его иметь. Это ‘профессиональные христиане’, но им грозит утрата христианства. (…) Место христианина в мире – в руках Божиих. (…) Место христианина – в ходатайстве Иисуса перед Отцом. Мы в безопасности, ибо мы в руках Божиих. (…) Из самой нашей идентичности проистекает, что мы блаженны, когда нас преследуют». Христиане, предавшие себя в руки Божии, – это люди надежды. Наша надежда находится на небесах, она глубоко утверждена там подобно якорю, а мы, цепляясь на якорную цепь, пытаемся перебраться на другой берег, Также наша тождество говорит нам, что мы будем благословлены, если нас будут преследовать”, — сказал Папа подвел итог Папа Франциск. По возвращении в Ватикан Епископ Рима молился в крипте собора Святого Петра, где покоятся его предшественники.

Как мы уже сообщали, Катакомбы Присциллы расположены в восточной части города Рима на Виа-Салария. Со II по V век в них производились захоронения. Протяженность их коридоров составляет около 13 км. В этих катакомбах находятся древнейшее изображение Богоматери с Младенцем и получивший широчайшую известность образ Доброго Пастыря.

По материалам Vatican News