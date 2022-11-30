В день памяти св. апостола Андрея Первозванного Епископ Рима приветствовал Патриарха Константинопольского

В конце общей аудиенции 30 ноября Папа Франциск приветствовал делегатов Вселенского Патриархата Константинопольского, которые по традиции приехали в Рим в день литургической памяти св. апостола Андрея, передает Vatican News.

Обращаясь к тысячам паломникам, Епископ Рима сказал:

«Сегодня мы отмечаем праздник апостола Андрея Первозванного, брата Симона Петра, покровителя Церкви Константинополя, куда, по обычаю, прибыла делегация Святейшего Престола. Я хочу выразить личную особую привязанность дорогому брату Патриарху Варфоломею I и всей Константинопольской Церкви. Пусть заступничество святых братьев-апостолов Петра и Андрея поможет Церкви вскоре в полной мере насладиться своим единством и всеобщим миром».