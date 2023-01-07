В день Христова Рождества приход византийского обряда в Калининграде отмечает свой престольный праздник (+ ФОТО)

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

В день Светлого Христова Рождества католический приход византийского обряда в Калининграде отмечает свой престольный праздник!

По этому случаю настоятель прихода архимандрит Иван Лега в соответствии с богослужебным Уставом византийской традиции отслужил чины Великого повечерия и Литии, а также Утрени с полиелеем, которые увенчала Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

Сердечно поздравляем!