В день Христова Рождества приход византийского обряда в Калининграде отмечает свой престольный праздник (+ ФОТО)

В день Христова Рождества приход византийского обряда в Калининграде отмечает свой престольный праздник (+ ФОТО)

Январь 07, 2023

Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

В день Светлого Христова Рождества католический приход византийского обряда в Калининграде отмечает свой !

По этому случаю настоятель прихода архимандрит в соответствии с богослужебным Уставом византийской традиции отслужил чины Великого повечерия и Литии, а также Утрени с полиелеем, которые увенчала Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

Сердечно поздравляем!

Христос рождается! Славьте Его!

 

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