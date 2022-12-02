В декабре Папа призывает молиться о волонтёрских организациях

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на декабь этого года: «О волонтёрских организациях». Передает русская служба Vatican News.

«Мир нуждается в добровольцах и организациях, готовых посвятить себя общему благу, – отмечает Святейший Отец. – ‘Обязательство – это слово, от которого многие сегодня хотели бы избавиться. Но мир нуждается в волонтёрах, приверженных общему благу. Быть добровольцами солидарности – это выбор, который делает нас свободными, открытыми к нуждам других, к требованиям справедливости, к защите бедных, к заботе о творении. Это значит быть ремесленниками милосердия: своими руками, глазами, внимательными ушами, близостью. Волонтёрство означает работу с людьми, которым мы служим. Не только ради людей, но и с людьми. Работу с людьми. Труд волонтёрских организаций гораздо эффективнее, когда они работают друг с другом, а также вместе с государствами. Работая согласованно, какими бы ограниченными ни были их ресурсы, они отдают все силы и совершают чудо умножения надежды. Мы очень нуждаемся в умножении надежды! Помолимся, дабы волонтёрские и гуманитарные организации находили людей, готовых посвятить себя общему благу, и искали новые пути сотрудничества на международном уровне».