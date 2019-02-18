В Буркина-Фасо убит салезианский священник

Cалезианская община в Африке понесла тяжёлую утрату: 15 февраля в результате нападения джихадистов был убит семидесятидвухлетний испанский миссионер. о. Антонио Сезар Фернандес.

Иеромонах возвращался в свою общину в Уагадугу в Буркина-Фасо вместе с двумя другими салезианцами после участия в очередной сессии провинциального капитула в Тоголезской Республике. После того как автомобиль проехал таможню, его остановили джихадисты. Вооружённые люди вывели о. Сезара из машины и застрелили его, после чего поспешили скрыться.

Антонио Сезар Фернандес вступил в монашескую общину 55 лет назад, служил в африканских странах с 1982 года. В сообщении поместной салезианской конгрегации говорится, что священник «жертвовал собой ради Африки, и его жертва была полностью принята. Пусть Воскресший Господь с нежностью примет брата Сезара вместе со всеми, кто отдал свою жизнь ради салезианской миссии; пусть Пресвятая Дева Мария Помощница христиан, которую он горячо почитал, примет его с любовью доброй небесной матери».

Убийство иеромонаха усугубляет обстановку насилия, от которой Буркина-Фасо страдает с 2015 года от исламских экстремистских сил, причастных, в частности, в контрабанде.



Источник: Vatican News