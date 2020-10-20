В благотворительной столовой Св. Николая состоялся концерт для пожилых людей (ФОТО)

В минувшую пятницу, 18 октября, в благотворительной столовой Св. Николая, корая работает под патронажем Каритас в Западной Сибири, прошёл праздничный осеннний концерт, специально организованный для подопечных посетителей пожилого возраста.

Этим мероприятием сотрудники «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» завершили Декаду пожилых людей, которая проводилась в столице Сибири уже в 29-й раз. Не секрет, что в этом году работа с ветеранами и пенсионерами проходила в измененном формате из-за известных коронавирусных ограничений.

Вот что сообщается о прошедшем празднике на официальной страничке «Каритас в Западной Сибири»:

— Педагоги и ребята из детского клуба «Созвездие» подготовили интересную программу, было много песен, стихов, смеха и улыбок! Наши бабушки и дедушки — регулярныепосетители столовой Св. Николая — были рады такому теплому вниманию, дополнительному общению друг с другом, с детьми и с нашим директором сестрой Дарьей Рассказовой CSSE, которую они любят и всегда ждут! Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.