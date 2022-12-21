В Белоруссию доставили Вифлеемский огонь мира

Традиционно к Рождеству Христову, которое празднуется 25 декабря, движение скаутов доставляет огонь из Вифлеема в разные части мира. Как стало известно 15 декабря, несмотря на нынешние трудности, лампаду с огнем из места земного рождения Иисуса Христа благополучно передали через польско-белорусскую границу, пишет katolik.life.

Вечером 17 декабря символический Вифлеемский огонь принесли в Кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Минске, а 19 декабря его доставили в Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно, сообщает портал catholic.by.

Католические скауты и скаутки продолжат развозить его по стране вплоть до 25 декабря. После святых Месс все желающие смогут зажечь лампады и отнести символ Рождества в свои дома, чтобы через этот знак Божия Любовь и мир воцарились в сердцах.

Уже более 20 лет в Беларусь привозят Вифлеемский огонь из Польши, которая принимает символ Рождества от словацких скаутов, а им передают его австрийцы — после того, как на самолете в Вену доставляют огонь мира, зажжённый в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Таким образом символ рождественского послания попадает в более чем 25 стран, акция скаутов представляет собой своеобразную эстафету.