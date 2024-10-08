Власти Бельгии вызвали посла Ватикана из-за заявлений Папы Римского об абортах

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кроо вызвал на беседу посла Ватикана из-за резких заявлений Папы Римского об абортах в ходе его Апостольского визита в Бельгию в конце сентября. Об этом он сообщил на пленарном заседании парламента в Брюсселе, передает бельгийское агентство Belga.

«Совершенно недопустимо, чтобы глава иностранного государства произносил подобную речь относительно законов нашей страны. Времена, когда Церковь диктовала свои условия, остались в прошлом, — сказал он. — Мое послание будет ясным: то, что произошло, неприемлемо».

Как отмечает агентство, Папа Франциск в ходе своего визита использовал очень резкие слова, описывая аборты. Так, он назвал аборт убийством, а врачей, которые делают аборты, «наемными убийцами», передает ТАСС.



(На фото — Папа Франциск в Бельгии / Vatican News)