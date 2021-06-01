В базилике Св. Петра в Ватикане болгарский священник отслужил православный молебен

Как пишет болгарское издание «Труд», службу провел пресвитер Иван Иванов в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Болгарии при Святейшем Престоле и Суверенном Мальтийском Ордене, а также представителей болгарской православной общины при храме Святых Седьмочисленников в Риме.

Православный молебен отслужили в часовне покровителей Европы — Святых братьев Кирилла и Мефодия. 31 декабря 1980 года Папа Иоанн Павел II провозгласил святых братьев Кирилла и Мефодия покровителями Европы вместе со святым Бенедиктом. Уже через год (2 ноября 1981 года) он благословил новое святое место для богослужений в их честь. Маленькая «Часовня Европы» расположена в крипте папской базилики под роскошным балдахином Бернини рядом с могилой Святого Петра.

Пресвитер Иван Иванов от лица Болгарской Православной Церкви так прокомментировал это событие: «Для нас это было очень важно, поскольку мы не просто отслужили благодарственный молебен святым братьям Кириллу и Мефодию, их делу, их миссии и отпраздновали День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. Здесь, в базилике святого Петра, в крипте пап, произошло историческое богослужение — впервые православный священник провел литургию в исключительно важном для Католической Церкви месте — в непосредственной близости к мощам святого Петра. Для нас это большая честь».



Источник: ИноСМИ.ru