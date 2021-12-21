В Бари митрополит Иларион совершил литургию у мощей св. Николая и встретился с архиепископом Бари-Битонто

19 декабря 2021 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся с рабочим визитом в итальянском городе Бари, возглавил служение Божественной литургии у мощей угодника Божия в посвященной ему базилике.

Митрополиту сослужили викарий Киевской епархии архиепископ Обуховский Иона и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим. Священнический чин возглавил настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в г. Бари протоиерей Вячеслав Бачин.

В слове, произнесенном по окончании Божественной литургии, митрополит Иларион от имени Патриарха Кирилла поздравил всех присутствующих с днем памяти самого почитаемого в Русской Церкви святого – Николая Чудотворца и, в частности, сказал:

«Честные мощи святителя и чудотворца Николая на протяжении многих веков почивают в Бари. Мы благодарны церковным властям этого города за возможность собираться в дни памяти святителя и чудотворца Николая здесь, в этом храме, чтобы совершить Божественную литургию, причаститься Святых Христовых Таин и, спустившись в крипту, где покоятся его святые мощи, поклониться великому угоднику Божию.

Люди приезжают сюда со всех стран мира: и из России, Украины, Молдавии, Грузии, из стран Западной Европы, из далеких континентов, чтобы помолиться святителю и получить от него помощь. Но даже тогда, когда мы находимся далеко отсюда, святитель всегда находится рядом с нами: он слышит наши молитвы и всегда откликается на наши просьбы. Он служит для нас величайшим примером, правилом веры и образом кротости, как говорится в посвященном ему тропаре».

Председатель ОВЦС выразил благодарность настоятелю базилики священнику Джованни Дистанте за гостеприимство, которое неизменно оказывается паломникам из Русской Православной Церкви.

Далее в крипте базилики был совершён молебен у честных мощей святителя Николая, после отпуста которого священник Джованни Дистанте преподнес в дар митрополиту Илариону и сослужившим ему иерархам сосуды с миром от мощей угодника Божия.

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В тот же день, 19 декабря, в здании монастыря Ордена доминиканцев при базилике святителя Николая Чудотворца в Бари состоялась встреча православного иерарха с архиепископом Бари-Битонто монсеньором Джузеппе Сатриано.

Председатель ОВЦС поздравил архиепископа Сатриано с назначением на епископскую кафедру города Бари, выразив надежду на то, что достигнутый при его предшественнике архиепископе Франческо Какуччи высокий уровень сотрудничества с Русской Православной Церковью сохранится и в будущем.

В свою очередь монсеньор Сатриано поблагодарил владыку Илариона за возможность встречи, позволившей наметить планы дальнейшей совместной работы.

Стороны обсудили различные аспекты православно-католического взаимодействия, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи митрополит Иларион и архиепископ Джузеппе Сатриано обменялись памятными подарками.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС