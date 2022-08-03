В августе Папа призывает молиться о малых и средних предпринимателях

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на август 2022 года, в котором Епископ Рима подчёркивает социальную ответственность малых и средних предпринимателей. Передает русская служба Vatican News.

Согласно данным Всемирного банка, за 2021 год во всём мире из-за пандемии каждое четвёртое предприятие сократило вдвое объём своих продаж. Государственная помощь недостаточна именно там, где она больше всего нужна: в бедных странах и для малого бизнеса. В этом контексте Папа Франциск обращается ко всем верующим со словами:

«Вследствие пандемии и войн мир столкнулся с серьёзным социально-экономическим кризисом. Мы ещё этого не осознали! Среди тех, кто понёс серьёзный ущерб, – малые и средние предприниматели, которые занимаются торговлей, ремёслами, уборкой, транспортом и многим другим. Это те, кого нет в списке самых богатых и влиятельных, но – несмотря на трудности – они создают рабочие места, сохраняя при этом свою социальную ответственность. Это те, кто инвестируют в общее благо, не пряча свои деньги в налоговых убежищах. Все они направляют свой огромный творческий потенциал на изменение ситуации снизу, откуда всегда исходит наилучшая креативность. С мужеством, усердием и самопожертвованием они инвестируют в жизнь, создавая благополучие, возможности и рабочие места. Помолимся, дабы малые и средние предприниматели, серьёзно пострадавшие от экономического и социального кризиса, нашли необходимые средства для продолжения своей деятельности на благо общин, в которых они живут».

Международный директор Всемирной сети молитвы так прокомментировал это прошение Епископа Рима: «Стоящие перед нами кризисы являются, по словам Папы, ‘моментом Ноя’, то есть возможностью создать нечто иное. В этом смысле очень важны малые и средние предприниматели, их креативная сила и способность предлагать решения снизу. Без них было бы невозможно пройти через кризис пандемии COVID-19, и они по-прежнему крайне нужны: вот почему так важно молиться о них».