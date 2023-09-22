Францисканская семья отмечает 800-летие Устава Ордена Братьев Меньших (ВИДЕО)

Францисканская семья отмечает 800-летие Устава Ордена Братьев Меньших (ВИДЕО)

Сентябрь 22, 2023

29 ноября 2023 года исполняется 800 лет Уставу Ордена Братьев Меньших (Францисканцев), утвержденному буллой Папы Гонория III.

Этот Устав называется также «Вторым Уставом» или «Окончательным Уставом», ведь он по сей день действует в первом Ордене св. Франциска.

Оригинал буллы вместе с текстом Устава дошел до наших дней и хранится как реликвия в ризнице монастыря Сакро-Конвенто в Ассизи, пишет портал «Рускатолик.рф».

живут также в России, Казахстане и Белоруссии.

Сестры Францисканки Миссионерки Марии (F.М.М.)
Санкт — Петербург — fmmpetersburg@gmail.com

Орден Братьев Меньших Капуцинов (О.F.M. САР.)
Воронеж — woronkap@gmail.com

Орден Братьев Меньших Конвентуальных (O.F.M. CONV.)
Москва — ofmconv.rus@gmail.com
Астрахань — franciscus.astrachan@gmail.com
Санкт — Петербург — antonius.spb@gmail.com
Астана — br.miha@gmail.com
Черняховск — smaksimilian@gmail.com

Орден Братьев Меньших (О.F.M.)
Смоленск — smolenskofm@gmail.com
Санкт — Петербург — iurisebastiano.ofm@gmail.com
Новосибирск — vitaly04021984@gmail.com
Уссурийск — ussurijsk.ofm@mail.ru
Алма-Ата — bogbed@mail.ru
Талдыкорган — 7julo.ma@gmail.com

В преддверии юбилея братья-францисканцы подготовили небольшой документальный фильм, в котором рассказали об истории Устава, его важнейших постулатах, и о том, как последователи Ассизского Бедняка продолжают жить ими в современном мире.

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