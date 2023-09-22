Францисканская семья отмечает 800-летие Устава Ордена Братьев Меньших (ВИДЕО)

29 ноября 2023 года исполняется 800 лет Уставу Ордена Братьев Меньших (Францисканцев), утвержденному буллой Папы Гонория III.

Этот Устав называется также «Вторым Уставом» или «Окончательным Уставом», ведь он по сей день действует в первом Ордене св. Франциска.

Оригинал буллы вместе с текстом Устава дошел до наших дней и хранится как реликвия в ризнице монастыря Сакро-Конвенто в Ассизи, пишет портал «Рускатолик.рф».

Францисканцы живут также в России, Казахстане и Белоруссии.



Сестры Францисканки Миссионерки Марии (F.М.М.)



Орден Братьев Меньших Капуцинов (О.F.M. САР.)



Орден Братьев Меньших Конвентуальных (O.F.M. CONV.)



Орден Братьев Меньших (О.F.M.)

В преддверии юбилея братья-францисканцы подготовили небольшой документальный фильм, в котором рассказали об истории Устава, его важнейших постулатах, и о том, как последователи Ассизского Бедняка продолжают жить ими в современном мире.