Узбекистан: католики приветствуют новый закон о свободе совести
Новый закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый 7 июля в Узбекистане, значительно облегчил жизнь католиков в стране: об этом информационному агентству Fides рассказали Апостольский администратор Узбекистана епископ Ежи Мацулевич и настоятель прихода в Самарканде отец Ариэль Альварес Тонкович, священник из Института Воплощенного Слова.
«Этот закон, касающихся всех религиозных конфессий в Узбекистане, ставит акцент на свободе совести: каждый может выбрать собственное кредо», — пояснил отец Ариэль, отметив, что Узбекистан является светским государством, и в нем проводится четкое различие между государством и религией. Священник считает, что новый закон поможет преодолеть важное препятствие для миссионеров, присутствующих на территории страны: «В этом регионе слово ʺмиссияʺ не воспринимается позитивно, но как принуждение, как дело принудительного убеждения, направленное на то, чтобы отобрать верующих у других конфессий. Заслуга нового закона в том, что он проясняет термины ʺмиссияʺ и ʺпрозелитизмʺ в отношении Узбекистана, уточняя, что запрещено оказывать давление на индивидуумов с целью смены религии».
Этот результат был достигнут благодаря апостольскому администратору Узбекистана, принимавшему участие в обсуждении, вместе с представителями других религий, которое предваряло принятие закона. Прежде чем одобрить текст, правительство проконсультировалось со всеми религиозными лидерами страны.
Еще один важный аспект закона заключается в том, что он не запрещает детям посещать религиозные организации, при условии добровольности и при наличии разрешения от родителей. «В целом можно, безусловно, утверждать, что речь идет о мерах, которые позволят нам работать спокойно, без новых ограничений», — прокомментировал отец Тонкович.
Закон «О свободе совести и религиозных организациях» предусматривает и важные изменения в бюрократических процедурах, связанных с регистрацией общин. Раньше для регистрации католического прихода было необходимо собрать по меньшей мере сто подписей от тех, кто был заинтересован в посещении прихода, а также согласие от жителей района, где этот приход должен был действовать. Теперь достаточно пятидесяти подписей, а согласие от жителей района больше не требуется. Любой отказ в регистрации власти должны обосновать.
Епископ Ежи Мацулевич рассказал, что Узбекистану всегда был присущ «экуменический дух». Сожительство различных религий и культур восходит к древнейшим временам. В Бухаре есть синагога, которой более 600 лет, однако евреи прибыли сюда около 2 тысяч лет назад. В восьмом столетии здесь появились мусульмане, а вплоть до XIII века в стране была большая община христиан-несториан. Советская власть способствовала многонациональности Узбекистана. Нередко поляки после сибирских лагерей переезжали в Узбекистан из-за благоприятного климата и присутствия множества соотечественников. По данным узбекского парламента, в настоящее время на территории республики есть 2277 религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий. Из них 2094 – это мусульманские общины, базирующиеся в 2067 мечетях; 166 христианских общин, 8 иудейских, 6 общин бахаи, одна община кришнаитов, одна община буддистов. Кроме того, в Узбекистане действует межконфессиональное библейское общество.
Небольшая католическая община насчитывает около 3 тысяч крещеных и пять приходов: в Ташкенте, в Самарканде, Бухаре, Ургенче, Фергане и Ангрене (здесь планируется строительство нового храма для 25 прихожан).
Источник: Vatican News
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