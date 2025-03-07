Уйти или не уйти: захочет ли Франциск быть Папой из «стерильных условий» (мнение аналитика)

Руководитель представительства Информационного агентства «ТАСС» в Италии Вера Щербакова размышляет о том, возможно ли возглавлять более миллиарда католиков из больницы.

88-летний Папа Римский Франциск уже три недели — с 14 февраля — находится в больнице с двусторонним воспалением легких. Нередко такой диагноз для людей его возраста становится смертным приговором. Особенно если учитывать, что все развивается на фоне полимикробной инфекции и хронического астматического бронхита.

Из ежедневных сводок о состоянии здоровья Папы, который распорядился ничего не скрывать, хоть они и выходят крайне выверенными, следует, что врачи борются за него, реанимируя после каждого респираторного приступа. Борется и он сам.

Тем не менее от разговоров о возможности отставки и «что будет, если…» не уйти.



Внушал уверенность

Папа Франциск кардинально отличается от своего предшественника — Бенедикта XVI, первым за последние 600 лет добровольно и досрочно покинувшего папский престол. Хотя аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо избрали в отнюдь не молодом возрасте — на тот момент аргентинскому кардиналу было 78 лет. Высокий и крепкий папа всегда внушал уверенность. Хотя именно аспект здоровья пытались использовать для дискредитации его как вероятного претендента на этот пост — Франциск сам об этом рассказал в одной из биографических книг.

Его болячки начали себя проявлять после пандемии COVID-19: сначала операция на кишечнике в 2021 году, затем рецидив (и так далее). Да, еще в юности ему усекли в Аргентине одно легкое — тогда это был единственный способ лечения пневмонии. Но это никак не сказалось на его общем состоянии, до последних лет он оставался бодрым и активным. Только в 2019 году он совершил семь зарубежных поездок, причем и в весьма далекие страны — например, в Панаму (кстати, на Дни католической молодежи), в Мозамбик, на Мадагаскар и в Маврикий, в Японию и Таиланд.

Тем не менее после пандемии легкие стали действительно слабым местом пациента Бергольо (как и коленка, из-за болей в которой он был вынужден в 2022 году сесть в инвалидное кресло). Каждую зиму бронхит дает о себе знать — наступает обострение, два года назад Франциск уже попадал в больницу с ним, и тогда только при выписке (госпитализация была непродолжительной) он сам признался, что лечился от воспаления легких. После этого Папа Римский, например, лично не присутствовал на Крестном ходе перед Пасхой. Ритуал этот проходит вечером в Страстную пятницу вокруг Колизея (давняя традиция), когда погода еще промозглая. То есть о недуге знали.

Тем не менее в этот раз довели ситуацию до двухсторонней пневмонии. Думаю, впору задаться вопросом – как?



Сложная клиническая картина

Поначалу, на момент госпитализации, никто, в том числе в самом Ватикане, судя по сообщениям, не думал, что папа может оказаться на грани жизни и смерти. Отъезд в больницу он откладывал до последнего момента. Хоть на протяжении как минимум трех недель не читал сам тексты обращений и проповедей, ссылаясь на затруднения с дыханием. Но никак не хотел пропускать мероприятия в рамках отмечаемого в этом году Римско-католической церковью Юбилейного года христианства. Сам торжественно открыл святые врата во всех папских базиликах, начиная с собора Святого Петра. Программа года насыщенная, и известно, что понтифик хотел полностью себя посвятить ей.

В больницу он приехал все же сам, перед этим завершив все запланированные на ту пятницу аудиенции. Последним в списке принятых значился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В медучреждении его навещала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Но это было до первого приступа, который всех порядком напугал.

Хотя еще накануне медики на единственной до сих пор пресс-конференции объяснили, что «клиническая картина крайне сложная».

В отношении перспектив выздоровления прогноз сдержанный, точнее, его нет. Мнения специалистов расходятся. Одни — как, например, инфекционист Маттео Бассетти — говорят, что не стоит проявлять особого оптимизма, когда речь идет о таких «тяжелых формах пневмонии» с учетом возраста. «Эта болезнь характеризуется моментами улучшения и ухудшения, такие формы пневмонии часто заканчиваются плохо. Думаю, верующие правильно делают, что молятся», — сказал врач газете Il Messaggero. Больше надежды вселяют слова бывшего президента Союза итальянских пульмонологов Стефано Нардини. Он считает, что речь только о сроках лечения, хоть они и могут значительно растянуться — на месяцы.

Вот и еще вопрос: как управлять «лодкой святого Петра»?



Отречение не исключено

Если раньше практически не было тех, кто мог бы предположить, что Франциск откажется от престола, то сейчас подобные сомнения возникают даже у самых верных его сторонников. Причем причины этих сомнений те же, что и относительно предыдущего убеждения: все дело в силе его духа.

Сам Франциск всегда говорил, что его предшественник, Бенедикт XVI, открыл дорогу преемникам. Нынешний Папа Римский даже рассказывал, что сам в самом начале понтификата в 2013 году написал письмо с просьбой об отставке — «в стол». Но, очевидно, не с позиции «не потяну возложенную ношу», а «не хочу не быть на высоте возложенной миссии».

Кстати, такое письмо не исключение — в ХХ веке его уже писал и Павел VI. Но никто не давал ему ход. А польский понтифик Иоанн Павел II на протяжении не менее чем последних пяти лет управлял церковью, практически не говоря, временами из больницы. Бенедикт же объяснял свое решение физической слабостью, которая не позволяла ему выполнять папские обязанности. При этом он был практически здоров (в статусе «почетного папы» прожил еще почти 10 лет на территории Ватикана), то есть в отличие от Франциска у него не было никаких диагностированных недугов.

За все время нынешней госпитализации понтифика церковная машина работает исправно. Папа «подписывает» и утверждает назначения даже из больницы, направляет послания и проповеди, которые потом распространяются, хоть традиционные воскресные благословения и всеобщие аудиенции отменены. Мессы за папу ведут кардиналы, в том числе в Пепельную среду, знаменующую начало поста перед Пасхой.

А что будет дальше, в случае если Франциска все-таки выпишут и он останется папой?



Папа наполовину

Очевидно, в первую очередь необходимо оборудовать под «больничное отделение» его резиденцию в ватиканской гостинице «Святая Марфа», которую он предпочел Апостольскому дворцу. При опасности повторения респираторных приступов необходим и квалифицированный персонал. Пока при папе находятся только два медбрата.

При опасности бактерий и инфекций придется значительно сократить число контактов понтифика. А что делать с выходами и выездами, главным образом с зарубежными?

Одним из доводов предшественника — Бенедикта — была нехватка сил на апостольские визиты. То есть получается, что из графика Франциска их придется исключить. Вновь встает вопрос, захочет ли он и смириться ли при своей силе духа быть папой «наполовину», не в «полную силу», папой из «стерильных условий»?

Лично я склоняюсь к тому, что он такого статуса не примет. Поэтому перспектива отставки, о которой всегда говорили, в том числе сам папа, что называется, для красного словца, становится реальна как никогда. Но не сразу. Имея возможность наблюдать за этим папой вблизи (в папском пресс-пуле), у меня (и не только) создалось впечатление, что он невероятно упрям, иногда даже до определенной степени самодурства. В том, что сейчас Франциск в таком состоянии, часть ответственности лежит и на нем самом — именно он не хотел в больницу. В кулуарах поговаривают, что он вообще побаивается врачей. А еще он боится одиночества, хочет жить в социуме — поэтому и не заперся на бесконечных квадратных метрах апартаментов Апостольского дворца. Если он все-таки решит уйти, то после того, как подготовит конклав (кардинальские выборы преемника).

Социальные сети полны сообщений о том, что Франциск, мол, давно в бессознательном состоянии или даже умер, только широкой общественности об этом не говорят. Логичных обоснований, зачем это, конечно, нет, но место теории заговора есть всегда. Тем не менее, судя по сообщениям, у Франциска сохраняется ясный ум и он еще многое хотел бы сделать.

Понтифик очень ждет мира на Украине. Его неоднократно критиковали за взвешенную позицию по этому кризису, когда он единственным из лидеров западного мира говорил о том, что «НАТО лает в дверь России», или когда он сказал о мужестве «белого флага» для Украины. Франциск никогда не умалял величия русской истории и культуры, всегда ценил нашу духовность.

Несмотря на активную международную повестку и то, что другой персонаж активно занимает медийное пространство (имею в виду, конечно, президента США Дональда Трампа), десятки журналистов из разных стран постоянно дежурят у больницы имени Агостино Джемелли и на площади Святого Петра, где каждый вечер проходят молебны за выздоровление понтифика. Каждое утро и я с замиранием сердца жду короткого сообщения от больницы, что «папа поспал /отдохнул ночью / проснулся», — как сигнала, что он жив.



Вера Щербакова

Источник: ТАСС

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