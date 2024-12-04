Утверждены требования к визитам священнослужителей в больницы

Минздрав утвердил требования к организации посещения пациента священнослужителями, сообщает «Правмир» со ссылкой на «Медвестник». Документ (доступен на «МВ») вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно документу, медучреждение предоставляет возможность священнослужителям посещать пациента для совершения треб, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Разрешение сможет выдавать руководитель структурного подразделения учреждения или дежурный врач.

Но допускать в больницы будет разрешено только священнослужителей «централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру».

Больнице надо будет выделить помещение для треб, обеспечивающее приватность, а также назначить сотрудника для организации посещений.

Не разрешат допуск священников к пациентам инфекционных боксированных отделений и палат, а также во время карантина в больнице или федеральных карантинных ограничений.

Создание документа инициировала ранее РПЦ, так как до настоящего времени не было соответствующего правового акта, который бы регулировал порядок допуска священников к пациентам.

Особенно остро возникла необходимость такого регулирующего документа в пандемию, когда в некоторых медучреждениях отказывались пропускать священников к пациентам с коронавирусом.



(Фото: hramvs.ru)