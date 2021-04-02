Уполномоченная по правам человека в России предложила более основательно подходить COVID-ограничениям для религиозных организаций

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вводить более основательные запреты религиозным организациям в связи с пандемией.

«Очевидно, что нужно более основательно подходить к вопросам установления запретов и ограничений для функционирования объектов религиозного назначения», — говорится в итоговом докладе Москальковой, опубликованном в четверг, 1 апреля 2021 г.

По ее словам, «большое количество заболевших среди духовенства и насельников монастырей свидетельствует о том, что сохранять без изменения привычные формы богослужения в условиях эпидемии опасно — в первую очередь для здоровья самих верующих, поэтому задача властей, религиозных организаций и общества в целом — найти приемлемый вариант функционирования религиозных организаций, при котором не пострадает ни общественная безопасность, ни свобода религии».

«Представляется необходимым в будущем при возникновении подобных ситуаций, с одной стороны, расширить практику организации онлайн-трансляций богослужений, дистанционные форматы помощи нуждающимся, которую оказывали приходы, адаптировать формы реализации свободы вероисповедания, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, а с другой стороны, вести более широкую просветительскую работу в данной области», — отмечает Москалькова.

В то же время, как говорится в докладе, «религиозные конфессии России в целом оперативно и с пониманием отреагировали на решения главных санитарных врачей субъектов Российской Федерации и органов исполнительной власти регионов о введении ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, и на призывы временно не посещать культовые здания, придерживаться санитарно-гигиенических рекомендаций Роспотребнадзора в некоторых случаях перешли на онлайн-трансляции богослужений».

По мнению Москальковой, еще одним проблемным вопросом в сфере защиты прав на свободу вероисповедания является участие граждан в запрещенных на территории России религиозных организациях — наглядным примером является международная панисламистская политическая партия «Хизб-ут-Тахрир».

«Никто не оспаривает, что государство правомерно и обоснованно отнесло данную организацию к числу запрещенных. Вместе с тем, принимая во внимание, что деятельность данной организации разрешена на территории в некоторых других государствах мира, важно проводить более широкую просветительскую работу, чтобы граждане понимали правильность государственного решения, направленного на защиту национальных интересов и основ конституционного строя. Представляется значимым размещение списка запрещенных организаций и литературы на информационных ресурсах Минюста России в целях обеспечения широкого доступа к ним граждан», — говорится в докладе.

Источник: Интерфакс-религия