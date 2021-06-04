Unitalsi возобновляет паломничества больных

С июня возобновляются традиционные паломничества Unitalsi, Итальянского национального союза по перевозке больных в Лурд и другие международные святилища. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Первым пунктом назначения станет итальянское богородичное святилище в Лорето: больные и волонтёры отправятся туда 28 июня. Затем, в течение лета, число поездок будет умножаться, при соблюдении антиковидных правил. В интервью Ватиканскому радио вице-президент Unitalsi Роберто Маурицио рассказал о планах этой организации: «Мы не остановились, но теперь возобновляем путешествия с надеждой и смотрим в ещё более светлое будущее».

С начала пандемии служение Unitalsi не прерывалось, но с приходом лета оно возвращается к своей привычной форме. Весомым аргументом для этого стало увеличение числа вакцинированных, однако «каждое паломничество будет проходить в условиях максимальной безопасности, при полном соблюдении мер, предусмотренных для борьбы с пандемией», – пояснил Маурицио:

«Пока мы будем обходиться без поездов: это предполагало бы длительное пребывание людей в этом нашем самом частом виде транспорта, но вскоре рассчитываем вернуться к поездкам и таким способом».

Итальянский союз Unitalsi разработал план своей деятельности, надеясь на улучшение ситуации в европейских странах: по словам виде-директора, надежда – это часть нашей природы. «Паломничество по определению является тем, что никогда не заканчивается в жизни любого человека. За это время мы все обнаружили, что стали более хрупкими, но в нашей слабости и в уязвимости людей, которых мы сопровождаем, проявилась и наша перспектива, то есть надежда на завтрашний день».

Первая поездка запланирована на понедельник 28 июня, когда отделение Unitalsi из области Лацио отправится в богородичное святилище Лорето на три дня. Паломничество этого же отделения в Фатиму и Сантьяго продлится в два раза дольше – с 11 по 16 июля. Затем поездки к этим святилищам будут продолжаться, однако большинство паломничеств направятся к Лурду: их будет около тридцати с июля по сентябрь; ещё больше таких паломничеств запланировано на период с октября. В этом начинании будут задействованы многие региональные отделения – от Тосканы до Венеции, от Апулии до Калабрии.

Даже в те месяцы, когда санитарные ограничения были более строгими, волонтёры Unitalsi проявляли близость к больным и всячески поддерживали их. По словам Роберто Маурицио, речь идёт о «креативности добра», к которой постоянно призывает Папа Франциск.

«Мы были рядом совершенно разными способами, – с помощью телефонных звонков или доставляя этим людям лекарства и другие предметы первой необходимости», – пояснил вице-президент Unitalsi в интервью Радио Ватикана.

Быть рядом с больным также – и прежде всего – означает умение слушать. «Таково наше первое обязательство; благодаря обучению, а также из собственного опыта наши волонтёры хорошо знают, насколько важно слушать людей», – подчеркнул Маурицио. Слушать – означает приближаться к ним и действительно понимать их потребности, а иногда успешно преодолевать тяжёлые препятствия. Вице-президент отметил, что его организации «порой казалось невозможным поддерживать инвалидов из-за ограничений, наложенных чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», но выход всегда находился, и Unitalsi справлялся с возложенной на него миссией.