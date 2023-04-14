Умер Пётр Сахаров
В четверг 13 апреля на 67-ом году жизни скончался Пётр Дмитриевич Сахаров – известный учёный-востоковед, литургист, журналист, христианский публицист, переводчик.
Дорогие братья и сестры!
Господь призвал к Себе Петра Дмитриевича Сахарова.
Многие из вас его знают,
Петр Дмитриевич много потрудился для нашей Церкви, в последнее время он был членом Литургической комиссии и Пастырского совета Архиепархии.
Пусть Господь Воскресший примет его в Свою славу.
Прошу священников по возможности отслужить о нем заупокойную Мессу.
Ваш во ХР,
+Павел Пецци
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Сообщение Конференции католических епископов России:
Конференция католических епископов России с глубокой скорбью сообщает о смерти Петра Дмитриевича Сахарова – замечательного ученого, журналиста и переводчика, одного из главных сотрудников Конференции в области литургики. Петр Сахаров внес неоценимый вклад в формирование богословского и литургического сознания и языка Католической Церкви в России и через свое свидетельство подарил множеству людей радость встречи с Церковью и ее традицией.
В разные годы Петр Сахаров входил в число авторов и редакторов Российской католической энциклопедии, возглавлял католическое радио «Дар», был членом международной музыкально-литургической ассоциации «Universa Laus», преподавал литургику и гимнографию в Институте святого Фомы в Москве.
Всех верных просим присоединиться к нам в молитве о даре вечной, пасхальной радости для него и об утешении для его родных и близких!
Как пишет «Благовест-инфо», Пётр Дмитриевич перевёл на русский язык многие католические богослужебные тексты, включая литургические песнопения, а также ряд трудов христианских авторов (среди них книги Бернхарда Геринга, Поля Бошана, Ж.-М. Люстиже, Энтони Де Мелло).
Участвовал в подготовке изданий на русском языке некоторых документов Учительства Католической Церкви (например, Катехизис Католической Церкви) и богослужебных книг римского обряда.
Автор ряда научных трудов по мифологии, религии, искусству и литературе Южной Азии.
Один из редакторов и авторов Католической энциклопедии и словаря «Религии и народы современной России».
Родился 25 января 1957 года в Москве.
Окончил театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института востоковедения АН СССР, кандидат филологических наук.
С 1990-х годов занимался преимущественно литургикой, а также христианской публицистикой и просветительской деятельностью.
В 1996–2010 годы – главный редактор католической радиостудии «Дар» на Христианском церковно-общественном канале (радио «София») в Москве. Эксперт Литургической комиссии Конференции католических епископов России.
Преподавал литургику в Институте философии, теологии и истории св. Фомы и Свято-Филаретовском православно-христианском институте.
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