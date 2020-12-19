Украинский вертеп в Ватикане (ФОТО)

В этом году выставка вертепов расположена прямо в колоннаде Бернини. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В прошлое воскресенье открылась выставка «100 вертепов в Ватикане»: в этом году она располагается прямо на площади Святого Петра, в колоннаде Бернини. Организатором выставки является Папский совет по содействию новой евангелизации, который пригласил на открытие выставки Посольство Украины при Св. Престоле.

Среди вертепов, выставленных в Ватикане, есть и произведение украинской монахини Теодосии Полотнюк из Донецкого экзархата УГКЦ.

Сестра Теодосия пояснила, что ее вертеп вдохновляется селом Многополье Донецкой области, где монахиня основала в 2009 году женский скит. Облик Многополья обрамлен элементами западноукраинского горного пейзажа, что символизирует единство страны. Сестра Теодосия, которая использует искусство для евангелизации детей, создала свой вертеп из экологичных материалов – картона, бумаги, дерева, мха, глины, песка, стружки и камней. Вертеп был доставлен с Украины благодаря бескорыстной помощи водителя микроавтобуса. Проект был осуществлен при содействии епископа Иринея Билыка, каноника базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме.