Украина, воззвание европейских епископов: найти решение путем диалога

«Близость к Церквам на Украине и ко всему ее народу» выразил президиум Совета епископских конференции Европы (CCEE) в связи с драматическим моментом напряженности, создавшейся вокруг этой страны, наделив голосом епископов европейского континента. Руководство этого органа Католической Церкви приглашает международное сообщество поддержать Украину перед лицом опасности <…> и напоминает о недавних воззваниях Папы Франциска и о призыве к сильным мира сего разрешить кризис «посредством серьезного международного диалога, а не оружия», пишет Vatican News.

Напоминая, что, как подчеркнул Папа в обращении к дипломатическому корпусу 10 января, «взаимное доверие и спокойный диалог должны воодушевлять все заинтересованные стороны на поиск приемлемых и долгосрочных решений для Украины», CCEE в свою очередь призывает главы наций не забывать о трагедии мировых войн прошлого века, дабы было защищено международное право, независимость и суверенность территории каждой страны».

«Вместе со Святейший Отцом, — настаивают епископы CCEE, — мы хотим попросить правителей ʺнайти приемлемые и долгосрочные решения для Украиныʺ, основываясь на диалоге и переговорах и без применения оружия».

Наконец, президиум Совета епископских конференций Европы просит христиан «молиться о даре мира на Украине, дабы руководители были ʺзаражены благом страныʺ и кризис был преодолен исключительно путем диалога».