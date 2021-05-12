Украина: «Каритас» призывает обеспечить доступ к гуманитарной помощи

Обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся жителям восточной Украины, а также гарантировать уважение прав гражданского населения: с таким воззванием обратилась сеть европейских отделений организации «Каритас» по завершении трехдневного визита ее делегации в регион, где продолжаются вооруженные столкновения.

Делегацию европейского «Каритас» возглавил его президент Михаэль Ландау; его сопровождал президент украинского «Каритас» монсеньор Андрий Васкович.

Европейская сеть «Каритас», объединяющая 49 отделений этой благотворительной католической организации, выразила обеспокоенность новыми вспышками напряженности. Представители организации заявили о «риске, что конфликт, вовлекающий сейчас более полумиллиона человек, которые проживают в непосредственной близости к зонам боевых действий, охватит еще более широкую территорию, подвергая угрозе намного больше людей». Многие из жителей региона, в особенности старики и те, кто принадлежат к наиболее уязвимым категориям, постоянно становятся свидетелями бомбардировок и перестрелок, а также подвергаются опасности взорваться на минах.

«Недавние нарушения режима прекращения огня и распространение COVID-19 усугубили незащищенность нуждающихся, и их жизнь, здоровье и благополучие в опасности», — заявил монсеньор Ландау. Он посетил Краматорск и другие районы, контролируемые украинской армией, где местное отделение «Каритас» оказывает поддержку населению, доставляя продовольствие, обеспечивая медицинскую и психологическую помощь.

В заявлении «Каритас» говорится, что «обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа всех нуждающихся к помощи – это основной принцип международного гуманитарного права. Мы просим все вовлеченные стороны уважать эти права и достоинство людей, не сделавших никакого зла, но дома которых, к несчастью, оказались на территории боевых действий», гласит заявление европейского «Каритас».



На фото — Делегация «Каритас» посещает творческую мастерскую в Краматорске



Источник: Vatican News