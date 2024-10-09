Участники Синода собрали пожертвования для населения Газы

7 октября участники Синода Епископов собирали пожертвования в поддержку жителей Газы, страдающих от голода и последствий бомбардировок. Инициатором начинания выступил кардинал Конрад Краевский, Папский элемозинарий, сообщает Vatican News.

Благотворительное мероприятие состоялось в рамках Дня поста и молитвы о мире во всём мире, к которому Папа Франциск призвал верующих всех стран и континентов. В коммюнике Службы Папских милостей отмечается:

«Святейший Отец попросил нас сегодня быть особенно едиными в молитве и посте, взывая о мире для всего мира. Но молитва и пост не обходятся без милостыни, которая должна заставить нас страдать, причинить нам боль, поскольку, отказываясь от чего-то своего, мы можем помочь людям, оказавшимся в беде или на пороге смерти».

Кардинал Краевский объявил о сборе пожертвований утром на открытии IV Конгрегации Синода, сразу после выступления генерального докладчика кардинала Жан-Клода Холлериха. Все собранные средства будут направлены католической приходской общине Св. Семейства в Газе, которой руководит аргентинский священник отец Габриэль Романелли. Эту общину Папа Франциск неоднократно упоминал в своих выступлениях; кроме того, он ежедневно созванивается с её настоятелем, который оказывает посильную помощь многочисленным беженцам, независимо от их религиозной принадлежности.

Во второй половине дня кардинал Краевский с большой корзиной для сбора пожертвований занял место у центрального входа в Зал Павла VI, где участники Синода могли сделать свои взносы для прихода в Газе. Это станет значительным подспорьем для местной католической общины, которая уже в течение года ежедневно помогает большой группе беженцев – христианам, мусульманам и иудеям, живущим рядом с церковью.