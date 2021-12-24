У Департамента служения целостному развитию человека новый префект

Папа назначил нового префекта Департамента служения целостному развитию человека, поскольку его прежний глава кардинал Питер Тарксон направил прошение о сложении с себя полномочий.

С 1 января Святейший Отец временно вверяет руководство Департаментом служения целостному развитию человека Его Высокопреосвященству кардиналу Майклу Черни, иезуиту, а секретарем этого ведомства будет сестра-салезианка Алессандра Смерилли.

Департамент служения целостному развитию человека был создан в 2016 году по волеизъявлению Папы Франциска. В его состав вошли четыре действовавших до этого Папских совета.

Деятельность нового ватиканского ведомства началась в январе 2017 года ad experimentum, и, как сообщила пресс-служба Святейшего Престола, по истечении пяти лет руководство новообразованного ведомства «препоручило свой мандат в руки Папы Франциска, который сердечно поблагодарил кардинала Тарксона и его сотрудников за служение» и назначил кардинала Черни префектом ad interim в ожидании окончательного решения.



Источник: Vatican News