Церкви Иерусалима призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Патриархи и предстоятели Церквей Иерусалима призывают европейских лидеров, президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки и генерального секретаря ООН вмешаться, чтобы положить конец вражде и насилию на границе между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

В декларации звучит призыв к сильным мира сего добиться немедленного прекращения огня и провести переговоры о прочном мире.

«Вновь погибли невинные люди, многие мужчины, женщины и дети вынуждены были покинуть свои дома из-за ужасов войны», – пишут Патриархи и главы Иерусалимских Церквей. Иерархи выражают соболезнования родственникам погибших и возносят молитвы Богу об исцелении больных. Дальнейшее насилие, подчёркивается в документе, может лишь усугубить разногласия между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Декларация завершается призывом задуматься над словами пророка Исаии (Ис 2,4): «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News