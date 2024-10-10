Церковь сопротивляется легализации ассистированного суицида

Епископская конференция Англии и Уэльса призывает верующих встать на защиту жизни и обратиться к парламенту против легализации ассистированного суицида, сообщает русская служба Vatican News.

16 октября Палата общин Великобритании начнёт рассмотрение соответствующего законопроекта, предложенного депутатом Лейбористской партии.

Епископская конференция с тревогой заявляет, что существует реальная вероятность одобрения этого закона. Премьер-министр страны Кир Стармер, выражая личную поддержку законопроекта, позволяет депутатам голосовать по совести. Среди сторонников закона есть не только лейбористы, но и некоторые члены Консервативной партии, что увеличивает шансы на его успешное продвижение. Ещё в 2015 году, когда этот вопрос обсуждался в парламенте, Стармер голосовал в его поддержку.

Детали законопроекта пока остаются неясными, но его окончательное обсуждение запланировано на декабрь. В случае принятия он узаконит врачебное содействие при самоубийстве для неизлечимо больных, что в настоящее время наказывается тюремным сроком до 14 лет.

Монсеньор Джон Шеррингтон, ответственный за деятельность Епископской конференции Англии и Уэльса по защите жизни, выступил с заявлением: «Католическая Церковь сопровождает страждущих и тех, кто находится на пороге смерти, с надеждой и любовью, напоминая, что их жизнь остаётся драгоценной до последнего вздоха». Он призвал молиться за тех, кто находится в конце своего земного пути, чтобы они могли получить должный уход и поддержку, позволяющие провести последние дни с достоинством. «Помолимся также о нашей стране и наших политиках, чтобы их решения были продиктованы мудростью и состраданием», — добавил монсеньор Шеррингтон.

Не только Католическая Церковь, но и христианские благотворительные организации Великобритании, такие как «Общество защиты нерождённых детей», «За заботу, против убийства» и «Защита права на жизнь», выступают против законопроекта, подчеркивая важность защиты жизни от её начала до естественного завершения.

Тем не менее в стране наблюдается растущая поддержка изменений в законодательстве: согласно опросу, проведённому компанией «YouGov», 69 процентов британцев одобряют ассистированное самоубийство для неизлечимо больных, в то время как 44 процента поддерживают его распространение на людей с хроническими, но не смертельными заболеваниями. Против этой инициативы выступают специалисты в области паллиативной медицины. Эми Профитт, ранее возглавлявшая Ассоциацию паллиативной медицины Великобритании и Ирландии, утверждает: «Закон подобного рода не только является коренным заблуждением, но и крайне опасен».

Епископская конференция Англии и Уэльса разместила на своём сайте информационный материал для приходов, чтобы верующие ознакомились с причинами противодействия Церкви ассистированному самоубийству и эвтаназии, а также отправить сообщения своим парламентариям с призывом выступить против новой законодательной инициативы.