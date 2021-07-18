Церковь Польши поможет жертвам катастрофических наводнений в Европе

В следующее воскресенье — 25 июля — по всей Польше пройдёт день солидарности с жертвами наводнений в Центральной Европе; инициатором проекта выступила поместная епископская конференция, сообщает Vatican News.

Стихийное бедствие затронуло саму Польшу, Бельгию, Люксембург, Нидерланды и в особенности Германию, где на данный момент зарегистрировано наибольшее число погибших — 143 человека.

Национальную акцию солидарности прокомментировал президент польского епископата архиепископ Станислав Гондецкий:

«В последние дни мы стали свидетелями множества человеческих трагедий, вызванных сильными грозами и наводнениями. Многие семьи потеряли всё своё имущество, средства массовой информации сообщают о погибших и пропавших без вести, особенно в Германии. Католическая Церковь в Польше хочет поддержать пострадавших своими молитвами и пожертвованиями. Мы молимся Богу о даре надежды для тех, кто пострадал; мы просим о духе солидарности, заботы и ответственности для всех людей доброй воли, которые могут прийти на помощь».

Епископская конференция Польши приняла решение, которое будет касаться всех церковных приходов страны: во время Святой Мессы 25 июля, особенно во время Молитвы верных, будут возноситься прошения о жертвах стихийного бедствия, а в конце Божественной литургии будет проведён сбор пожертвований, которые достигнут нуждающихся через польское отделение благотворительного фонда «Каритас». Архиепископ Станислав Гондецкий заверяет в духовной поддержке и близости также собратьев-епископов в странах, пострадавших от наводнений.