Церковь как отражение полученного милосердия. Основное послание понтификата Папы Франциска

В чем заключается основное послание Папы Франциска, которое он засвидетельствовал в течение первых десяти лет служения — об этом размышляет в своей авторской колонке главный редактор Vatican News Андреа Торниелли.

Церковь, которая выходит и «берет инициативу», потому что она первой испытала инициативу Господа, «предварившего в любви». Через десять лет после избрания Хорхе Марио Бергольо 13 марта 2013 года стоит вернуться к главному. Стоит вспомнить то, что сам Франциск продолжает предлагать и свидетельствовать: лик Церкви, которая, как гласит Evangelii gaudium, «способна сделать первый шаг, бесстрашно взять инициативу, выйти навстречу, искать тех, кто находится далеко, и на перекрестках призывать изгнанников. Эта община живет неутолимым желанием оказать милосердие, плод того, что она пережила, благодаря безграничной милости Отца и Его всеобъемлющей силе».

То, что предлагает Франциск, — это лик христианских общин, свободных от язвы самореферентности, понимающих, что они будут поистине миссионерскими только если станут отражать свет своего Господа, никогда не удерживая для себя источник света. Общин, не прибегающих к маркетингу и техникам прозелитизма, свободных от ностальгического пессимизма тех, кто оплакивает «христианский мир», которого больше нет. Общин «прощенных грешников» — согласно определению, данному Епископом Рима самому себе, — которые, продолжая ощущать бесконечное милосердие Бога, отражают его для других.

Именно «милосердие» — то слово, которое лучше всего обобщает учительство аргентинского Папы, вступающего в третье пятилетие понтификата. Милосердие – это ключевое слово Иисуса в Евангелии, убежденность, что мы постоянно любимы и нас поднимают после каждого падения. Милосердие как ключ к миссии для нашей смены эпохи. «Община благовестия», читаем далее в Evangelii gaudium, «развивается благодаря делам и поступкам в повседневной жизни других, сокращает расстояния, терпит унижение, если необходимо, и приобретает человеческую жизнь, прикасаясь к страдающему в народе телу Христа». Эта община готова принимать, выслушивать, сопровождать, иными словами, «быть вовлеченной», как Иисус со Своими учениками, Который, преклонив колени, омыл им ноги. Это община терпелива, она не нуждается во врагах, чтобы обрести прочность, но «заботиться о зерне», не утратив покой «из-за сорняков».

Это послание Франциск засвидетельствовал в течение первых десяти лет служения, воплотив слова, им же произнесенные в бытность кардиналом во время обращения на всеобщих конгрегациях конклава: «Что касается следующего Папы, то нужен человек, который, исходя из созерцания и поклонения Иисусу Христу, помог бы Церкви выйти из самой себя и отправиться на экзистенциальные окраины человечества, чтобы стать плодовитой матерью сладостной и утешительной радости благовестия».

Андреа Торниелли

Источник: русская служба Vatican News