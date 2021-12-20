Церковь и налоги

Следует различать между имуществом Католической Церкви и имуществом Ватикана. Налоговыми льготами в Италии пользуются все некоммерческие организации, включая церковные. Президент Управления имуществом Апостольского Престола (APSA) монсеньор Нунцио Галантино не так давно прокомментировал регулярно возобновляющиеся в СМИ обвинения в адрес Ватикана по поводу того, что он не платит налоги. В итальянском католическом журнале «Пастырская жизнь» в 2020 году прелат опубликовал статью, в которой разъяснил основные аспекты налогового режима в отношении Католической Церкви в Италии и имущества Св. Престола.

В некоторых публикациях утверждается, что Ватикан уклоняется от уплаты 5 миллиардов евро – налога на недвижимость (IMU). Кроме того, в СМИ циркулируют слухи, будто в Италии четвертая часть всей недвижимости принадлежит Ватикану и религиозным организациям. Прелат поясняет: «Речь идет о фантастических и абсолютно ирреальных данных, подпитываемых легендой о необъятных богатствах, которые были накоплены Церковью на протяжении веков. В действительности же большая часть ее недвижимости – это храмы, которые не приносят никакого дохода, а, наоборот, требуют больших затрат на содержание».

Что касается мифа о неуплате налогов Церковью, монсеньор Галантино напоминает, что на всю недвижимость, сдаваемую в аренду, Церковь всегда платила и продолжает платить налоги без каких-либо льгот. Полемика на эту тему возникла потому, что от Муниципального налога на недвижимость (ICI) были освобождены некоммерческие организации, использующие недвижимость для социально значимых целей: например, для школ, благотворительных столовых или культурных центров. Однако от налога были освобождены не только католические организации, но и все религиозные конфессии, все политические партии, профсоюзы и другие организации, отвечающие предусмотренным условиям. Причина налоговых льгот вполне объяснима: муниципалитеты извлекают пользу из деятельности этих организаций. Эти льготы, вопреки рассказанному в СМИ, ни в коей мере не относятся к гостиничной деятельности, даже когда речь идет о гостиницах при монастырях. Монашеские общины уплачивали налог ICI без каких-либо льгот, в то время как льготы касались только приютов, предназначенных, например, для сирот и матерей-одиночек, для беженцев и бездомных.

Монсеньор Галантино утверждает, что он неоднократно обращался к журналистам с призывом прекратить распространение слухов о неуплате Церковью налогов, а в том случае, если у них есть какие-то достоверные сведения, немедленно сообщать в налоговые органы.

Со временем (в 2012 году) Муниципальный налог на недвижимость был заменен на Собственный муниципальный налог (IMU) и Налог для общих услуг (TASI), — от которых также освобождаются некоммерческие организации. К ним был добавлен IRES – Налог на доход компании, который должны платить юридические лица. Некоммерческие организации пользуются некоторыми льготами: для них налоговая ставка IRES уменьшается вдвое. В то же время, в отличие от коммерческих предприятий, некоммерческие не могут возвратить себе IVA (НДС).

Монсеньор Нунцио Галантино приводит конкретные цифры: в 2019 Управление имуществом Апостольского Престола уплатило Итальянской Республике налог IMU в размере 5 750 000 евро и налог TASI в размере 354 000 евро. Управление имуществом Апостольского Престола уплатило налог IRES в размере 3 200 000 евро. Итого, в прошлом году только это Управление уплатило 9 300 000 евро.

Управление имуществом Апостольского Престола распоряжается, в соответствии с названием, только движимым и недвижимым имуществом Ватикана. Остальное имущество Католической Церкви имеет других владельцев. Например, владельцем приходских храмов являются приходы, владельцем монастырей – монашеские конгрегации, владельцами зданий курии – епархии.

Большая часть имущества Апостольского Престола появилась в результате передачи Ватикану в 1929 году суммы, частично возместившей блага, которые были конфискованы у Церкви в предыдущие десятилетия. Недвижимость расположена в основном в Риме и Кастель Гандольфо, она включает некоторые ватиканские учреждения и департаменты. Часть недвижимости сдается в аренду сотрудникам Ватикана на льготных условиях, а также другим лицам – по рыночной стоимости. Доход от аренды идет на расходы Римской Курии.



Источник: Vatican News