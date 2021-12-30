Центральная Азия: Рождество в католических общинах

В степи рождается росток, нежный и хрупкий побег, но ему суждено принести плоды. Отец Энтони Джеймс Коркоран, SJ, апостольский администратор Киргизии, использует этот образ из мира природы, рассказывая, как отмечают Рождество маленькие католические общины в странах Центральной Азии с преимущественно исламским большинством. «Наша маленькая Церковь подобна крохотному растению на широких полях, наши реалии настолько малы, что почти неизвестны, но это не значит, что пришествие Христа не приносит плодов и здесь».

В Киргизии – стране с шестимиллионным населением, на 90% состоящей из мусульман, – в настоящее время действуют три прихода в Бишкеке, Джалал-Абаде и Таласе, а также другие маленькие общины в деревнях: в общей сложности около 1500 католиков. Пастырским служением в стране занимаются семеро священников, один монах и пять сестёр-францисканок. В этом контексте, отметил апостольский администратор, жить тайной Бога, ставшего человеком, означает давать свидетельство посредством утешения, особенно в отношении бедных, страдающих, больных, нуждающихся или опустивших руки. «Молясь и размышляя о том, что значит нести свет Христа в таком контексте, мы поняли, как важно начинать с дружбы и опыта утешения: это межрелигиозное измерение, потому что Иисус утешает не только нас, христиан. Эта работа особенно важна в отношении молодых людей: если они воспримут опыт утешения, то зададутся вопросом о его происхождении и таким образом смогут открыть для себя Христа».

Рождество – это особое время солидарности для Церкви в соседнем Таджикистане, маленькой общины из ста верующих на всю страну, которые в рамках своего пенитенциарного служения заботятся о детях женщин, отбывающих наказание. Благодаря фонду «Каритас» и поддержке сети Папских миссионерских обществ поместная Церковь взяла на себя заботу о детском саде при исправительно-трудовой колонии в Нуреке. В её стенах находятся дети и молодёжь в возрасте от 3 до 20 лет, в то время как возраст малышей колеблется от 0 до 3 лет: некоторые из них появились на свет в тюрьме. 98% жителей Таджикистана – мусульмане, и поместная Католическая Церковь окормляет два прихода – в Душанбе и Бохтаре. По словам священников из Института Воплощённого Слова, которые служат в этой стране, таджикские католики живут своей духовной жизнью «в уверенности, что Господь с нами и не оставляет нас; мы праздновали это в тайне Рождества и пытаемся свидетельствовать об этом в наших реалиях», – отмечают миссионеры.

Со своей стороны, отец Анджей Мадей, миссионер Облатов Марии Непорочной и настоятель missio sui iuris в Туркменистане, отмечает: тот факт, что мы являемся «маленькой, очень скромной паствой в стране с исламским большинством, не ограничивает наше возвещение Царства Божьего, которое на Рождество достигает жизни человека. Совершение рождественской литургии на разных языках является очень важным моментом. В нашей часовне в Ашхабаде мы совершали Евхаристию на русском и английском языках, но также читали Евангелие на туркменском. За это время мы укрепили путь катехумената, который иногда длится три или четыре года, сопровождая людей к Таинству Крещения. Рождество – это возможность устраивать встречи в домах католических семей, посещать людей в больницах и домах престарелых. Мы также ездим в другие города и деревни, иногда просто для того, чтобы подружиться. Рождество для нас – это радость и милосердие».

«В Узбекистане, где сохранилась советская традиция, признающая Новый год самым важным праздником, мы стараемся передать важность Рождества и пережить его, готовя как можно лучше бдение 24 и литургию 25 декабря. Мы смотрим в будущее с большой надеждой, хотя окармливаем общину из тридцати прихожан», – отмечает отец Ариэль Альварес Тонкович, священник Института Воплощённого Слова и настоятель прихода Святого Иоанна Крестителя в Самарканде. «Небольшое число верующих ни в коем случае не является причиной для уныния. Четыре крещения в 2021 году – это знак маленькой, но живой общины, которая будет расти, потому что Господь, как мы провозглашали на Рождество, ходит рядом с нами» в стране, где всего пять приходов и около трёх тысяч крещёных.

Также в Монголии, когда термометр показывал минус 30, «свет и тепло Рождества принесли полноту радости: Господь Иисус пришёл, чтобы даровать нам Своё воплощение», – подчёркивает апостольский префект Улан-Батора в Монголии епископ Джорджо Маренго, миссионер института Пресвятой Девы Марии Утешительницы (I.M.C.). Духовность монгольских католиков, которых всего 1300 человек на бескрайней территории с преимущественно буддийским населением, – это «изумление, глубокое поклонение Господу Иисусу, Эммануилу, в празднике пережитом с большой духовной интенсивностью, в чрезвычайной простоте и умеренности». Катехизаторы, аниматоры и пасторские работники из восьми приходов Монголии собрались в «гэре» – традиционной юрте, превращённой в церковь, где совершалась Евхаристия и где каждый мог склониться в молитве.



Источник: Vatican News