Центр для детей с синдромом Дауна открыт при участии Католической Церкви в Казахстане

Католическая община Казахстана открыла в Алма-Ате новый образовательный центр для детей с синдромом Дауна. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Caritas, казахских властей и благотворительного фонда «Самрук-Казына Траст», сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство Fides.

«Мы все очень счастливы: родители, молодежь, волонтеры, особенно дети с синдромом Дауна постарше – теперь у них есть постоянное место работы, место для встречи и общения, – заявил глава Caritas в Казахстане о. Гвидо Треццани OFM. – Это прекрасный подарок к концу 2022 года, удивительного года, отмеченного визитом Папы Франциска в сентябре».

Проект помощи детям с синдромом Дауна был запущен алма-атинским Caritas на епархиальном уровне в 2018 году. Затем его удалось расширить на всю страну, привлечь специалистов из Италии. Организация проводит регулярные семинары и конференции, встречи специалистов с детьми и родителями. Действует программа помощи родителям детей с синдромом Дауна, включающая в себя детский сад, онлайн-консультации для родителей, обучающие программы для помогающих специалистов.

Волонтеры-католики помогают с учебой детям с синдромом Дауна также в епархии Атырау. Все инициативы осуществляются при сотрудничестве местных властей.