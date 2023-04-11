Трудные вопросы: переход в православие

Грех ли для католика перейти в православие? На этот вопрос отвечает русская служба Vatican News.

Обратимся к важному документу Конгрегации вероучения, обнародованному 6 августа 2000 года: Dominus Iesus. В этом документе утверждается, что есть одна Церковь Христова, и Церковь эта пребывает («subsistit in») в Католической Церкви. Другие Церкви, не имеющие полного общения с Католической Церковью, лишены некоторых существенных элементов, необходимых для того, чтобы быть Церковью в полноте.

Так, первенство Преемника святого Петра не является «декоративным» элементом: Христос дал святому Петру власть безошибочно утверждать в вере.

Переход в Православную Церковь означал бы отделение от единства Христовой Церкви. В богословии это квалифицируется как грех раскола и является тяжким грехом.

Вернемся к документу Dominus Iesus (16,17), в котором поясняется, почему православные Церкви, хотя и имеют апостольское преемство и действительные Таинства, не обладают полнотой того, что присуще Церкви.

«Господь Иисус, единственный Спаситель, собрал не просто общину учеников, а установил Церковь как тайну спасения: Он Сам в Церкви и Церковь — в Нем (Ср. Ин 15,1; Гал 3,28; Еф 4,15-16; Деян 9,5). Поэтому полнота Христовой тайны спасения также принадлежит к Церкви, неотделимой от ее Господа. В действительности, Иисус Христос присутствует в Церкви и продолжает в ней дело спасения, ее же, собственно, посредством (Ср. Кол 1,24-27), ибо она — Его Тело (Ср. 1 Кор 12,12-13; 27; Кол 1,18). Подобно тому, как голова и члены живого тела не похожи, но и неотделимы друг от друга, Христос и Церковь не могут быть смешаны или разделены, являя миру во всей своей полноте единого Христа. То же самое выражено в Новом Завете — посредством отождествления Церкви с Невестой Христовой (Ср. 2 Кор 11,2; Еф 5,25-29; Откр 21,29).

В связи с единственностью и вселенскостью спасительного Посредничества Иисуса Христа необходимо твердо верить в истину католического вероучения о единственности основанной Им Церкви. Поскольку есть один Христос, то существует одно Тело Христово и одна Невеста Господня: «Единая Вселенская и Апостольская Церковь». Более того, обетование Господа не оставить Свою Церковь (Ср. Мф 16,18; 28,20) и вести ее Духом Истины (Ср. Ин 16,13) означает, в соответствии с Католическим Вероучением, проявление единственности и единства Церкви, а также всего, что относится к ее целостности.

Католики призваны исповедовать, что существует историческая непрерывность — укорененная в апостольской преемственности — Церкви, основанной Христом и Католической Церковью: «Это и есть единственная Церковь Христова <…>, которую Спаситель наш по Воскресении Своем поручил пасти Петру (ср. Ин 21,17) и ему же, как и другим апостолам, вверил ее распространение и управление (ср. Мф 28,18) и навсегда воздвиг ее как «столп и утверждение истины» (1 Тим 3,15). Эта Церковь, установленная и устроенная в мире сем как сообщество, пребывает («subsistit in») в Католической Церкви, управляемой преемником Петра и епископами в общении с ним. Словосочетанием «subsistit in» («пребывает в») II Ватиканский Собор стремился уравновесить два вероучительных высказывания: с одной стороны, что Церковь Христова, несмотря на разделения, существующие между христианами, пребывает в полноте лишь в Католической Церкви; с другой стороны — то, что «вне ее ограды также можно встретить множество крупиц святости и истины» (т. е. в Церквах и церковных общинах, не состоящих в совершенном общении с Католической Церковью). Однако, принимая это во внимание, необходимо утверждать, что «сила их исходит от той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви».

Таким образом, существует единственная Церковь Христова, пребывающая в Католической Церкви, руководимой Преемником св. Петра и епископами, состоящими в общении с ним. Церкви, которые не пребывают в совершенном общении с Католической Церковью, оставаясь объединенными с ней крепкими связями — апостольской преемственностью и Таинством Евхаристии, — являются подлинными поместными Церквами. Кроме того, Церковь Христова пребывает и действует также и в этих Церквах, даже если им не хватает полного общения с Католической Церковью и они не принимают Учения о Первоверховной власти, которой, по воле Божией, обладает Епископ Рима, осуществляющий ее во всей Церкви».

Как мы сказали выше, выход католика из лона Католической Церкви для того, чтобы присоединиться к Православной, квалифицируется как грех раскола, это тяжкий смертный грех. Однако это никоим образом не относится к тем, кто был крещён и воцерковлён в Православной Церкви. Католическая Церковь признаёт Таинства восточных Церквей и не подвергает сомнению ценность их христианской традиции. Не случайно в Декрете об экуменизме (Unitatis redintegratio) Второго Ватиканского собора в разделе о восточных Церквах, отделенных от Церкви Рима, особенно подчеркивается: «Сей Священный Собор заявляет, что всё это духовное, литургическое, дисциплинарное и богословское наследие в различных его преданиях принадлежит к полноте кафоличности и апостоличности Церкви» (17). Эта же мысль возобновляется и в последующих документах Католической Церкви, касающихся восточных традиций.