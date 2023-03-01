Именами трёх священников-иезуитов и одного Папы Римского названы новые астероиды

Ватиканская обсерватория обнаружила 4 новых астероида, а служба по номенклатуре малых небесных тел присвоила им имена видных католиков, в том числе Папы Григория XIII, основателя папской астрономии, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Кристофер Грэйни, научный сотрудник Ватиканской обсерватории, сообщил в пресс-релизе, что в начале февраля Рабочая группа по номенклатуре малых тел (Working Group for Small Bodies Nomenclature, WGSBN) Международного астрономического союза опубликовала последний список новых астероидов с присвоенными им номерами и названиями.

В этом списке числится астероид 560974 Ugoboncompagni, названный в честь Уго Бонкомпаньи (1502-1585), известного нам под именем Папы Римского Григория XIII. Именно он поручил отцу-иезуиту и астроному Кристоферу Клавиусу [его именем также назван один из астероидов], реформировать календарь в 16 веке. Так и возник так называемый григорианский календарь, который мы используем доныне.

Остальные три астероида названы в честь священников-иезуитов, в то или иное время работавших в Ватиканской обсерватории. Так, астероид 562971 Johannhagen назван в честь отца-иезуита Иоганна Хагена (1847-1930), директора Ватиканской обсерватории в 1906-1930 годах. Астероид 551878 Stoeger назван в честь отца Билла Штогера (1943-2014), космолога и теолога, служившего в Ватиканской обсерватории. И, наконец, астероид 565184 Janusz носит имя ныне здравствующего отца-иезуита Роберта Януша (1964 года рождения), видного сотрудника обсерватории.

По словам Грейни, процесс утверждения названий астероидов нередко растягивается на десятилетия. После обнаружения астероида ему присваивается постоянный идентификационный номер, при условии, что его орбита хорошо отслежена и просчитана, а потому его местоположение можно было надежно определять в отдаленной перспективе. «На данном этапе первооткрыватель небесного может предложить свое название для этого объекта, – указывает Грейни. – Не разрешается присваивать имена домашних животных или имена коммерческого характера. Не рекомендуется также предлагать имена людей или исторических событий, в том числе людей, известных своей политической или военной деятельностью, до истечения 100 лет с момента смерти человека или даты события. Право на присвоение имен не может продаваться и передаваться иным образом. Предлагаемые названия оцениваются службой WGSBN в составе 15 профессиональных астрономов со всего мира, чьи исследовательские интересы связаны с малыми планетами и кометами».

Грейни отметил, что католические священники в всегда вносили и вносят большой вклад в астрономические исследования. Отец-иезуит Джованни Баттиста Риччоли (1598-1671) славен тем, что разработал систему лунной номенклатуры, которая используется до сих пор. Грейни напоминает, что миссия «Аполлон-11» приземлилась в лунном Море спокойствия в 1969 году, а данное поэтичное название присвоил этой лунной области именно отец Риччоли. Грейни свидетельствует, что уже более 30 астероидов в настоящее время носят имена иезуитов – в том числе 302849 Richardboyle, 119248 Corbally, 14429 Coyne, 4597 Consolmagno, 23443 Kikwaya и 11266 Macke.

Ватиканская обсерватория была основана в 1582 году и считается одной из старейших действующих астрономических обсерваторий в мире. Ее главный научный объект и штаб-квартира находится в Кастель-Гандольфо, городке недалеко от Рима, где расположена летняя резиденция пап. Папа Лев XIII официально восстановил нынешнюю обсерваторию в 1891 году. Ватиканская обсерватория также управляет Ватиканским телескопом передовых технологий, расположенным в сельской местности штата Аризона (США), примерно в 300 км к юго-востоку от Финикса.