Традиция длиною в 25 лет — детский праздник «Абракадабра» от Каритас (+ ФОТО)

В субботу 31 мая на территории «Каритас Новосибирска» (ул. Саввы Кожевникова, д. 29) прошла традиционная «Абракадабра», посвященная Международному дню защиты детей. В текущем году этот благотворительный детский праздник стал юбилейным, будучи организованным уже в двадцать пятый раз.

Мероприятие было оформлено в русском стиле: народные танцы и песни, матрешки, хохлома и многое другое. Для гостей организаторы приготовили игровую программу, концертные номера, викторины, ярмарку и мастер-классы.

На праздник пришли как подопечные организации «Каритас» – дети из нуждающихся семей, так и жители микрорайонов «Северо-Чемской» и «Бугринская роща».

Стоит отметить, что провести это яркое и весёлое действо, всегда знаменующее начало календарного лета, помогли добрые и верные друзья «Каритас» – представители бизнеса и партнёры из других некоммерческих организаций.



По информации Дарьи Елозы