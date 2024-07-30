Товарные знаки в России обяжут проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих

Все новые товарные знаки в России перед регистрацией будут в обязательном порядке проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих. Это следует из проекта приказа Минэкономразвития, сообщает «Российская газета».

Документ разработан в связи с принятием поправок в пункт 1 статьи 1499 Гражданского кодекса РФ «Экспертиза обозначения». В Московской Патриархии поддержали нововведение. Оно поможет оградить от нарушения прав православных, мусульман и других религиозных россиян, считают эксперты.

Согласно новой редакции Гражданского кодекса, который был дополнен с принятием Федерального закона № 190-ФЗ от 22 июля 2024 года, Минэкономразвития России устанавливает особенности проводимой Роспатентом экспертизы обозначений, заявленных для регистрации в качестве товарных знаков, и содержащих религиозную символику. Проще говоря, любой бренд с религиозной семантикой в названии будет проходить дополнительную экспертизу после того, как приказ вступит в силу.

Из текста проекта приказа следует, что такую экспертизу предложат проводить специалистам Межрелигиозного совета России (МСР). Его почетным председателем является патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а в президиум входят главы крупнейших религиозных организаций российских мусульман, иудеев и буддистов.

Сведения о заявке на регистрацию товарного знака в МСР будет направлять Роспатент. В ответ эксперты совета будут давать заключение с рекомендацией о возможности или невозможности регистрации конкретного обозначения в качестве товарного знака.

Роспатент будет направлять на экспертизу в МСР только те заявки, где обозначение товарного знака включает в себя «изображения объектов религиозного назначения, религиозные символы, слова, имеющие религиозную направленность, изображения и имена божеств и (или) иных лиц, чтимых верующими», сказано в проекте приказа главы Минэка.

Товарные знаки в России регистрируются, в среднем, около 4 месяцев, это в четыре раза ниже установленного регламентом срока, который не должен превышать 18 месяцев. Если заключение МСР поступит до момента регистрации, то Роспатент будет учитывать его при проведении своей собственной экспертизы. После регистрации товарного знака заключение совета учитываться уже не будет, следует из документа. В том случае, если Межрелигиозный совет России даст отрицательное заключение, то Роспатент в течение пяти рабочих дней направит его копию заявителю.

Использование религиозной символики в товарных знаках, в названиях брендов требует особой аккуратности и тщательного осмысления, пояснили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Минэкономразвития.

«Для того, чтобы наилучшим образом учитывать интересы общества, мы планируем при регистрации товарных знаков использовать экспертизу Межрелигиозного совета России. Более четкое правовое регулирование этого процесса позволит избежать оскорбления чувств верующих с одной стороны, а с другой – будет способствовать более тщательной проработке предпринимателями вопросов брендинга и нейминга», — отметил представитель министерства.

Россия – многонациональная многоконфессиональная страна, и каждая религия достойна самого глубокого уважения, поддержки и защиты, заявил «РГ» руководитель Роспатента Юрий Зубов.

«Поэтому при регистрации товарных знаков, которые содержат словосочетания, относящиеся к религиозной тематике, или воспроизводят религиозную символику, будет приниматься во внимание мнение организации, объединяющей представителей традиционных религий. Это позволит избежать ситуаций, когда правовую охрану могут получить обозначения, оскорбляющие чувства верующих», – сказал он.

В Русской Православной Церкви убеждены, что коммерциализация религиозных изображений, символов, понятий, а также предоставление исключительного права на их использование отдельным лицам недопустимы, говорит руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Использование религиозных обозначений в качестве товарного знака, в частности для маркировки алкогольной продукции, можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Поэтому мы поддерживаем предложение привлекать Межрелигиозный совет России для экспертизы заявок в случае, если заявление для регистрации в качестве товарного знака обозначение содержит религиозную символику или семантику», – сообщила игумения.

Товарные знаки с религиозной символикой могут нарушать права верующих мусульман как умышленно, так и по недоразумению, заметил в беседе с «РГ» профессор МГУ исламовед Роман Силантьев.

«Есть очевидные примеры, вроде наименования «мусульманскими» пельменей или колбасы с содержанием свинины. Если назвать питейное заведение «Алла, я в бар», то, на мой взгляд, это может оскорбить верующих из-за созвучия с сакральными словами. Кроме того, есть и неочевидные моменты, связанные с использованием в священных текстах арабского языка. Также существует символика различных исламских религиозных организаций. Производитель при выборе товарного знака может про эти моменты просто не знать», — объяснил эксперт.

Раньше эксперты Роспатента самостоятельно проводили экспертизу заявок с религиозной символикой и семантикой, напомнил патентный поверенный РФ Алексей Башук. И несмотря на особенное внимание к таким заявкам, всегда был риск критической оценки регистрации со стороны общественности и конфессий.

«Иногда такая критика могла привести к подаче возражения против регистрации и последующему аннулированию уже зарегистрированного знака, в результате чего правообладатель знака терял свои права. После вступления в силу нового регулирования Роспатент при вынесении решения о регистрации товарного знака сможет опереться на дополнительное экспертное мнение представителей конфессий. Благодаря этому правообладатель получит более устойчивое исключительное право на товарный знак, а общество будет существенно реже сталкиваться с случаями неоднозначного использования религиозной тематики в коммерческой деятельности», – заключил Алексей Башук.