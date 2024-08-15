Торжество Успения Пресвятой Девы Марии в Новосибирске (+ ФОТО)

После окончания земного пути Непорочная Матерь Божия была телом и душой вознесена в небесную славу. Взятие на небо Марии напоминает человечеству о призвании к небесной славе.

Утром 15 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня Епископ Иосиф Верт возглавил торжественную Мессу в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Приветствуя собравшихся на молитву, Владыка, в частности, сказал: «Сегодня Церковь отмечает один из красивейших праздников в течение всего Литургического года — Успение (или взятие на Небо) Пресвятой Девы Марии, Богородицы. По церковному Преданию, Пресвятая Дева, предчувствуя конец Своей земной жизни, пригласила апостолов, чтобы ещё раз встретиться и побыть вместе перед отходом к Своему Божественному Сыну на Небеса. И действительно, почти все апостолы прибыли. Только апостол Фома — который не присутствовал ранее, когда Иисус воскрес из мёртвых, и поэтому не смог поверить в Его Воскресение до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим, за что впоследствии получил прозвище «неверующий» — только он один снова опоздал. Когда же через несколько дней Фома всё-таки прибыл в Иерусалим, то очень хотел ещё раз увидеть Пресвятую Деву Марию. Апостолы сжалились над ним, пошли ко гробу и отвалили камень, чтобы Фома мог приложиться к святому телу Приснодевы. Но тело Её исчезло, сам гроб был полон цветов, а всё его пространство было наполнено сильным цветочным ароматом. Отсюда происходит древняя традиция освящения цветов и плодов. Сегодняшнее торжество Церковь празднует с тем, чтобы и в нас вселить надежду и желание однажды также попасть туда, куда восшёл Воскресший Иисус Христос, куда взошла и Пресвятая Дева Мария в момент Своего Успения. Праздник Успения Богородицы напоминает нам, что у нас есть прекрасная цель, он призван дать нам новый импульс, чтобы мы стремились к этой цели всеми нашими силами. Мысленно соединимся сегодня не только с Церковью на земле, но также с Церковью на Небесах, где Пресвятая Дева Мария — как наша Царица, как наша Матерь — ходатайствует перед Сыном Своим Божественным за нас».

Преосвященному Иосифу сослужил о. Янез Север SJ, который после чтения отрывка из Евангелия сказал слово проповеди. В духовном размышлении отец Янез остановился на личных впечатлениях и воспоминаниях о своём путешествии несколько лет назад во Святую Землю, где и происходили все упоминаемые на сегодняшней литургии события.

В конце богослужения Предстоятель, возблагодарив Господа, по существующей традиции освятил цветы и плоды нового урожая (овощи и фрукты), принесённые и положенные верными к алтарю храма.