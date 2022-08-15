Торжество Успения Пресвятой Богородицы в Кафедральном соборе Новосибирска

15 августа, в праздник Успения Богородицы, торжественную Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска возглавил его новый настоятель отец Григорий Федосеев в сослужении с настоятелем прихода в алтайском Славгороде отцом Сергеем Петровым. В этот день католики традиционно приносят в храм для освящения собранные на личных огородах плоды нового урожая.

Праздник Успения посвящен воспоминанию блаженной кончины Божией Матери и Ее телесного вознесения на небеса (лат. Assumptio Beatæ Mariæ Virginis). Раньше праздник назывался Transitus Mariæ, то есть «переход» на небо.

На Востоке и на Западе этот праздник имеет различные названия. Греки называли его κοιμήσης – «погружение в сон» (церковно-славянское – «успение»). На Западе закрепилось латинское название assumptio – «взятие», «принятие». Поэтому среди российских католиков латинского обряда используется, наряду с устоявшимся в русской традиции словом «Успение», также и словосочетание «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу».

Как и большинство праздников, посвященных Деве Марии, торжество Успения возникло на Востоке. Установление праздника восходит к первым векам христианства и с IV века он уже отмечается повсеместно. А с 595 года его стали отмечать 15 августа, в честь победы, одержанной в этот день византийским императором Маврикием над персами. В Рим празднование пришло из Иерусалима в VII веке.

Католическая Церковь учит, что после Своей земной кончины Дева Мария была с душою и телом вознесена на небеса и, как Царица, предстала перед Сыном, приняв под свое покровительство весь человеческий род. Отныне Она ходатайствует за нас перед Богом.

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Проповедь после чтения Слова Божия произнес о. Григорий Федосеев, который напомнил присутствующим о символическом и духовном значении праздника.

Также в этот день в церковь приносят первые плоды нового урожая для их последующего освящения. Кроме того, в Торжество Успения освящают цветы, колосья и лекарственные растения. В былые времена в австрийских и французских Альпах 15 августа и в последующие дни священники ездили верхом и благословляли луга и скот, собранный вокруг украшенного цветами распятия. А в некоторых странах в этот же день существует традиция освящения вод морей и океанов, а также рыболовных судов.

Поэтому в конце сегодняшнего богослужения, возблагодарив Господа за хорошую летнюю погоду в Сибири, отец Григорий освятил цветы, овощи и фрукты, принесённые и положенные верными пред алтарём храма.



(Фото — СКГ и студия «Кана»)