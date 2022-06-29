Торжество Святых Апостолов Петра и Павла в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Утром 29 июня Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Новосибирска Торжественную Мессу праздника Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Преосвященному Владыке сослужили генеральный викарий епархии отец Андрей Ферко и эконом курии отец Александр Деппершмидт.

Обращаясь в начале богослужения ко всем верным, Владыка Иосиф отметил, что сегодняшнее празднование – это самое большое Торжество, когда мы прославляем святых, за исключением, конечно же, Пресвятой Девы Марии. А ещё сегодняшний праздник является именинами Папы Римского: не Папы Франциска только, а вообще Епископа Рима, так как это его главный праздник, потому что Апостол Пётр – первый Папа Римский. Также Владыка напомнил, что все сегодняшние пожертвования за литургией обязательно пойдут Папе Римскому, чтобы он мог с помощью этих денег совершать разные дела милосердия. В качестве примера Отец Епископ вспомнил, как в один непростой момент Папа Франциск спросил о финансовых сложностях у католиков в России, где в силу сложившихся обстоятельств они составляют меньшинство, и предложил свою помощь, когда она особенно была нужна. И так оказалось, что эта разовая помощь Святейшего Отца для нужд Преображенской епархии была намного больше, чем та сумма, которую наши верные пожертвовали в итоге Папе Римскому, собирая её ежегодно в день 29 июня в течение последних тридцать лет. Поэтому Владыка призвал щедро делиться с Папой как нашим духовным богатством – молитвой, так и денежными пожертвованиями, которые никогда не будут лишними, ибо они пойдут на благо многим-многим особо нуждающимся людям через Папу Римского.

С помощью проповеди, которую после Евангельского отрывка прочитал с амвона отец Александр Деппершмидт, верные смогли поразмышлять над смыслом избрания Богом именно этих Своих апостолов в качестве и с титулом «Первоверховных».

В первом сегодняшнем литургическом чтении рассказывается про аресты двух разных апостолов – Иакова и Петра (Деян 12, 1-11). Иакова, брата Иоаннова, не только арестовали, но его и казнили. А Петра в итоге не смогли убить, потому что через Своего Ангела Бог его спас. Почему Бог спас именно апостола Петра, а не апостола Иакова? Потому что у Бога Свои планы. Пётр в переводе с греческого — «камень, скала». И Пётр был избран стать той скалой, на которой Иисус построил Свою Церковь. И Иисус дал Своему Первоверховному Апостолу огромную власть: «ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16, 13-19). А власть – это не только шанс, не только привилегия. Это огромное бремя и огромная ответственность. Поэтому у Папы Римского, как преемника Петра по епископской кафедре, очень сложное и очень ответственное служение – быть таким «камнем», чтобы врата ада не одолели Церковь. Вот почему мы за него молимся каждый день, на каждой Мессе, а не только сегодня.

А как Епископу Рима быть таким камнем, как ему знать правильные ответы на все сложные вопросы? Вот здесь как раз ему на помощь приходит Апостол Павел, которого мы тоже вместе с Петром почитаем как Первоверховного. Мы их почитаем вместе, хотя они не только не были братьями, но и из разных мест, из разных социальных слоев. И по образованию они очень разные. Пётр – простой рыбак, а Павел был очень образованный богослов, учёный. И виделись они всего два-три раза, не больше. Так почему же Церковь их празднует и почитает в один и тот же день? Потому что их объединила смерть за Христа в одном месте – Риме, и почти в одно время – разница приблизительно в три года. И именно туда, где они отдали свои жизни, стали в первую очередь приходить первые христиане. Сегодня на этих двух местах казни апостолов стоят две римские церкви – Собор Святого Петра и Собор Святого Павла «вне стен». В смерти за своего Спасителя они стали братьями-апостолами. Хотя служение у них было разным: один скала, другой миссионер-богослов. И споры у них были горячие – например, нужно ли христианам обрезание или нет…

Сегодня, когда Папе Римскому нужно принимать какие-то важные ответственные решения, он обязательно советуется со своими помощниками – кардиналами, епископами, богословами, которые продолжают выполнять служение и миссию апостола Павла. Образно говоря, чтобы Римскому Первосвященнику нести своё служение, соответствовать своему предшественнику и быть Петровым наследником, «твёрдой скалой», ему обязательно нужен также и Павел. А наши молитвы за Папу – это ведь тоже «Павлово служение». Вот почему врата ада до сих пор не одолели Церковь. Не только потому, что, в первую очередь, Иисус Христос охраняет Свою Церковь, хотя это самая главная причина. Но и потому, что мы поддерживаем Церковь, поддерживаем Папу Римского. То, что Папа Римский – это лицо Церкви, признают и наши братья-православные, и лютеране: да, Епископ Рима – он первый из епископов. И поэтому очень важно, чтобы мы продолжали эту поддержку оказывать Папе, как материальную, так и тем более духовную, нашими молитвами, чтобы он мог быть этим последним правильным (первоверховным) ответом здесь на земле на все наши вопросы.