Торжество Святого Антония Падуанского в францисканской обители в Москве (+ФОТО)
В минувший четверг, 13 июня, в торжество Святого Антония Падуанского в Монастыре Святого Франциска Ассизского в Москве собралось множество друзей Ордена – из Москвы, Калуги, Смоленска, Тернополя; пришли и приехали священники, монашествующие и миряне, представители различных Орденов и конфессий — все они хотели разделить с гостеприимными хозяевами радость большого праздника.
По случаю дня памяти Святого Антония Падуанского в францисканской обители была отслужена торжественная Святая Месса под предстоятельством архиепископа-митрополита Павла Пецци в сослужении Викария Архиепископа для России Армянской Католической Церкви протоархимандрита Петроса Есаяна, настоятеля Монастыря Святого Франциска Ассизского о. Петра Корнелюка, настоятеля прихода Свв. Георгия Великомученика и Франциска Ассизского в Калуге о. Андриана Зудина, настоятеля московского прихода Св. Николая для католиков византийского обряда о. Василия Вайды, о. Ивана Гуни (г. Тернополь), о. Канизия Конкола (г. Смоленск), о. Петроса Петросяна, о. Ивана Колесникова, о. Дариуша Гойко. По традиции в ходе богослужения был освящен хлеб, который был роздан присутствующим по его окончании, а участвующие в Мессе дети получили специальное благословение. После Мессы все присутствующие были приглашены во Францисканский культурный центр, где гостей ожидали не только празднично накрытые столы, но и духовная пища — все желающие получили возможность познакомиться с новинками Издательского центра францисканцев, пообщаться между собой, встретиться с новыми и старыми друзьями.
Святой Антоний Падуанский – учитель и проповедник, один из самых известных и почитаемых святых Католической Церкви, младший современник святого Франциска Ассизского. Он родился 15 августа 1195 г. в семье знатного лиссабонского рыцаря Мартина ДеБуйона и при Крещении был наречен именем Фернандо. Мальчик не пошел по стопам
отца, а принял решение стать монахом, поступив в Орден регулярных каноников, но уже спустя несколько лет он разочаровался в затворнической монашеской жизни. Гибель отца в битве с маврами при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 г. и мученическая смерть в Марокко пяти францисканцев, знакомых ему по Лиссабону, пробуждает в нем желание покинуть Орден регулярных каноников и присоединиться к францисканцам, что он и сделал в 1220 году, приняв имя Антоний. В том же году вместе собратом-францисканцем по имени Филипп он едет в Африку, но ввиду тяжелой болезни вновь возвращается в Европу, где на Генеральном капитуле Ордена, знакомится с его основателем Франциском Ассизским. После капитула, по его личной просьбе он был направлен в монастырь Монте–Паоло, где однажды на празднике в Форли, приняв участие в соревновании ораторов, стал его безусловным победителем, после чего был отправлен на обучение к известному богослову Фоме Галлону. Закончив курс, Антоний сам стал преподавать богословие. Будучи великолепным оратором, он без труда завоевывал сердца как простых людей, так и знатных особ. В 1224 г. Антоний становится настоятелем Францисканского монастыря близ города Ле-Пюи, где своими проповедями и творимыми чудесами смог сникать имя «Светоч Ордена». Папа Григорий IX предложил Антонию почетный пост в Римской Курии, но тот отказался, проведя последние годы своей жизни в Падуе, где и умер 13 июня 1231 г., а менее чем через год, 30 мая 1232 г., был причислен к лику святых.
Текст сообщения и фоторепортаж нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной:
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