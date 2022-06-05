Торжество Сошествия Святого Духа в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

5 июня 2022 г., в завершающий Пасхальное время Праздник Пятидесятницы, Епископ Иосиф Верт совершил Торжественную Св. Мессу и произнес проповедь в главном храме Преображенской епархии. На Литургии Преосвященному Владыке сослужили настоятель Кафедрального собора о. Денис Марчишин и директор Культурного центра «Иниго» о. Янез Север, SJ.

«Дорогие братья и сёстры! – обратился в начале богослужения к присутствующим Предстоятель. – Ровно пятьдесят дней тому назад мы праздновали Воскресение Господне. И сегодня праздник так и называется — Пятидесятница, то есть, когда спустя пятьдесят дней после Воскресения Иисуса Христа на молодую Церковь сошёл Святой Дух. Я поздравляю вас всех с днем рождения нашей Церкви: ведь именно в этот момент сошествия Святого Духа на первую маленькую иерусалимскую общину и зародилась Церковь, которую Иисус Христос готовил, которую Он собирал по крупицам».

Также Отец Епископ поприветствовал и кандидатов к Таинству Миропомазания, отметив, что ‘сегодня в нашей общине мы празднуем Пятидесятницу в малом – в сошествии Св. Духа на наших братьев и сестёр’.

Обычно в День Святой Пятидесятницы Правящий Архиерей традиционно преподает Таинство христианской зрелости группе новых прихожан, которые накануне прошли надлежащую подготовку. На этот раз к Конфирмации приступали 9 человек.

А непосредственно перед совершением этого важного Таинства Владыка Иосиф в своем архипастырском слове поделился некоторыми наставлениями, весьма ценными как для кандидатов, так и для всех верных. Таким образом, молящиеся и слушающие проповедь смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого ныне Вселенской Церковью торжества.

Торжество Пятидесятницы – это один из Евангельских праздников, корни которых уходят в Библию, и которые говорят о самых основных тайнах нашей веры, напомнил Владыка. Дух Святой послан нам от Отца через Сына. Это величайший дар, который изменил всё, что касается Церкви и её жизни.

По мысли проповедующего, мы вот уже две тысячи лет живём в Пятидесятнице, ведь Пятидесятница – это не момент лишь, не праздник в обычном понимании, но всё продолжающийся и развивающийся процесс. Апостол Павел в Деяниях св. апостолов говорить о Боге: «мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). То есть, буквально всё в нашей жизни – сердцебиение, дыхание, работа, сон, сновидения, мысли, слова – буквально всё, что мы делаем, происходит в Боге и по Его допущению. При этом человек не имеет достаточно силы и власти, чтобы исправлять свои дела и освящать их. Эту силу как раз имеет Дух Святой, всё оживляющий и освящающий.

Через Крещение в Церкви мы становимся новым творением, людьми, свободными от первородного греха, как и Иисус был от него свободен. Это чудо совершает в нас Дух Святой. Начиная от Крещения, но особенно в Миропомазании Дух Святой живёт в нас и сопутствует нам на всех путях нашей жизни. Это Он, Святой Дух делает то, что по слову священника хлеб и вино становятся Телом и Кровью Иисуса Христа. Это значит, что через Духа Святого Иисус выполняет Своё обещание: «се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Именно Дух Святой освящает воду, вино, елей, ладан, пищу. Он даёт силу каждому Таинству, освящению и благословению. Он совершенствует и освящает всякую молитву. Он очищает молитву от эгоизма, придавая ей характер общения в любви с Творцом всего сущего, по словам Писания: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8).

Ещё один важный аспект действия Святого Духа в Церкви – это единство. Слова «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3) имеют огромное значение. На практике они означают, что все, призывающие имя Господа Иисуса Христа, находятся в поле действия Одного и Того же Духа Святого.

Никто не действует в Церкви сам от себя – Дух Святой единит тело Церкви. Таким образом, если мы, действительно, мечтаем о единении Святых Божиих Церквей, то мы должны всё время помнить о Духе Святом. «Он творит, что многие члены суть одно Тело», – подытожил Преосвященный Владыка.

***



Рассказ о последнем в этом году богослужении Пасхального времени дополняет фоторепортаж студии «Кана»: