Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в центре Преображенской епархии (+ФОТО)

В этом году торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в Кафедральном соборе Преображения Господня проходило в отсутствие Правящего Архиерея: Владыка Иосиф Верт совершает в эти пастырский визит в приходы Северного Кузбасса, приуроченный, в частности, к празднованию 85-летия отца Энтони Бранагана, CSsR, исполнявшего в прежние годы служение настоятеля Кемеровского католического прихода и Генерального викария Преображенской епархии, а также к 20-ой годовщине освящения католического храма в городе Юрге.

Святую Мессу в главном храме епархии возглавил в этом году нынешний Генеральный викарий, отец Андрей Ферко, которому сослужили священники Виталий Костюк, OFM (настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на левом берегу), Иван Лега и Вадим Ладыгин. Затем состоялась традиционная Евхаристическая процессия по улицам города с участием верных новосибирских приходов. Холодная пасмурная погода, водворившаяся в столице Сибири после нескольких предшествующих дней жары, нисколько не сказалась на теплой молитвенной атмосфере праздника, главные моменты которого — в фоторепортаже студии КАНА: