Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Преображенской епархии (ФОТО)
Фотографии с мест рассказывают, как праздновали торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.
Сургут:
Екатеринбург:
Челябинск:
Куйбышев:
Фотографии предоставлены священником Марэком Ящковски, а также взяты с аккаунтов в социальных сетях католических приходов Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.
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