Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Преображенской епархии (ФОТО)

Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Преображенской епархии (ФОТО)

Июнь 23, 2019

Фотографии с мест рассказывают, как праздновали торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.

Сургут:

 

Екатеринбург:

 

Челябинск:

 

Куйбышев:

Фотографии предоставлены священником Марэком Ящковски, а также взяты с аккаунтов в социальных сетях католических приходов Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.

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