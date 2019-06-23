Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Преображенской епархии (ФОТО)

Фотографии с мест рассказывают, как праздновали торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходах Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.

Сургут:

Екатеринбург:

Челябинск:

Куйбышев:

Фотографии предоставлены священником Марэком Ящковски, а также взяты с аккаунтов в социальных сетях католических приходов Екатеринбурга, Челябинска и Куйбышева.