«Corpus Christi» и Первое Причастие в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

В этом году торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в центре Преображенской епархии проходило в отсутствие Правящего Архиерея: Владыка Иосиф Верт находится в эти дни с архипастырским визитом в Томске. Святую Мессу, состоявшуюся в воскресный день 19 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня, возглавил настоятель главного храма епархии отец Денис Марчишин.

В своей проповеди, произнесенной в середине праздничного богослужения, отец Денис обратил внимание молящихся и слушающих на то, что всем, считающими себя христианами, необходимо осознанно подходить к значению сегодняшнего Торжества. «Мы почитаем сегодня Тело и Кровь Христа, то есть, ту суть, которая заложена в центр главного нашего Таинства – Пресвятой Евхаристии, которая есть альфа и омега нашей веры». Главное в христианстве – это Тайна Спасения, и она явлена через причастие и вкушение Тела и Крови Христовых. Именно через это мы спасаемся, а не по своим заслугам, не по «личному чеку». Мы придем и войдем в Царствие Небесное только потому, что Господь дарует нам Свою благодать. Поэтому каждому необходимо задуматься – а живём ли мы Тайной Евхаристии каждый день? Осознаем ли мы, что эта Тайна наполняет нас и делает нас действительно детьми Божьими? Что каждый раз, участвуя в Святой Мессе, все мы присутствуем на Тайной Вечери – точно такой же, какую Сам Иисус осуществил для Своих учеников. Живём ли мы так, что люди смогут увидеть в нас действительных учеников Иисуса Христа?

Проповедник призвал всех слушающих учиться быть «людьми Евхаристии», благодарными за полученные дары, способными отдавать себя другим, способными в нужные моменты брать на себя ответственность и поступать так, как нам велит поступать Господь. «Пусть сегодня в нас, братья и сёстры, живет истинный дух Пресвятой Евхаристии! Пусть Тело, преломляемое за нас, для нашего спасения, дарует нам благодать, чтобы мы могли преломить свою жизнь для других и войти в Царствие Небесное вместе, идя рядом с Господом Иисусом Христом!», — подытожил отец Денис.

Также в этот торжественный день две юных прихожанки Кафедрального собора приняли своё Первое Святое Причастие. Настоятель собора преподал им своё теплое проникновенное напутствие, причем каждой девочке он вручил небольшой памятный подарок – набор четок Розария и издание Катехизиса для детей. Кроме того отец Денис призвал всех присутствовавших в этот момент в храме вспомнить своё Первое Причастие, свой день присоединения к Церкви или свой день Крещения (если крестились взрослыми), свой день Миропомазания, свою первую Исповедь или другие принципиальные моменты, когда, возможно, произошла личная встреча с Тайной Христа.

А по завершении праздничной Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в нынешнем году была ограничена приходским двором кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений.



Главные моменты этого праздничного дня иллюстрирует фоторепортаж студии «Кана»: