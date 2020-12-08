Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Кафедральном соборе Новосибирска

8 декабря 2020 года Торжественную Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возглавил Ординарий Преображеской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт в сослужении генерального викария епархии о. Андрея Ферко и настоятеля прихода о. Дениса Марчишина.

Смотрите запись видеотрансляции праздничного богослужения на Ютуб-канале студии КАНА: