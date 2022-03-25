Торжество Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири

25 марта 2022 года в 11-00 в Кафедральном соборе Новосибирска Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт возглавил праздничное богослужение в честь торжества Благовещения Господня.

На утренней Св. Мессе Владыка предстоял пред престолом Божиим с недавно рукоположенным священником Сергеем Петровым.

«Мы каждый день молимся молитвой «Ангел Господень». Мы часто слышим отрывок из Евангелия, который будет прочитан и сегодня, когда Архангел Гавриил явился девушке из Назарета по имени Мария. Он принёс весть от Господа Бога о том, что Мария избрана стать Матерью Единородного Сына Бога Отца, Матерью Иисуса Христа. Но Господь Бог, хотя Он всё это предвидел от начала мира, хотел, чтобы Мария дала Своё согласие. И вот сегодня мы празднуем эту историю. Сегодня мы благодарим Господа Бога за Пресвятую Деву Марию, за то, что Господь Бог решил послать на Землю Своего Единородного Сына, Который примет нашу человеческую плоть и отдаст Себя на поругание, на крестную смерть ради нашего Искупления», — с такими словами обратился Преосвященный Иосиф ко всем присутствовавшим.

Кроме того, Владыка сообщил, что он получил несколько дней назад письмо от Папы Римского. И далее зачитал это письмо Святейшего Отца, в котором, в частности, было написано следующее:

«Дорогой Брат! <…>

В этот страшный час Церкви как никогда следует молить Владыку мира

о заступничестве и быть рядом с теми, кто непосредственно страдает.

Благодарю в особенности тех, кто с большим великодушием

отзывается на мои призывы к молитве, посту и милосердию…

[В воскресенье 20 марта] по окончании молитвы «Ангел Господень»

я сообщил, что 25 марта, в Торжество Благовещения, намереваюсь

совершить торжественный Акт посвящения человечества,

особенным образом Россию и Украину, непорочному Сердцу

Марии. Просить о мире лучше после того, как стяжаешь прощение у Бога,

поэтому Акт посвящения будет совершаться во время Покаянного

Богослужения, которое начнется в 17 часов по Римскому времени в Базилике

Святого Петра. Сам Акт посвящения состоится около 18:30.

Этот жест – волеизъявление вселенской Церкви, которая в это

трагическое время через Марию, Матерь Божию и нашу, доносит до Бога

отчаянные крики страждущих и молящих о прекращении насилия, и вверяет

будущее человечества Царице мира. Поэтому в пятницу 25 марта призываю

Тебя, всех священников, монашествующих и мирян присоединиться к Акту

посвящения в общей молитве в священных местах. Таким образом святой

Народ Божий единодушно и в глубокой печали вознесет молитву своей Матери.

В связи с этим передаю Тебе текст молитвы посвящения, чтобы в этот день все

вместе по-братски мы могли ее произнести.

Благодарю Тебя за радушие и сотрудничество. От всего сердца

благословляю Тебя и верных вверенных Твоей пастырской опеке.

Да защитит вас Иисус и хранит Пресвятая Дева. Молитесь обо мне.

По-братски, Франциск

Базилика Святого Иоанна в Латеране, 21 марта 2022″.

Владыка Иосиф сказал, что через несколько дней он обязательно напишет ответное письмо Папе Франциску — от себя и от всех верующих епархии. В этом ответном послании он надеется заверить Папу, что в праздник Благовещения просьба Святейшего Отца была выполнена.

Однако по причине того, что помолиться «в Духе вместе, соборно, синодально» в пятницу вечером в храме смогут не все желающие (поскольку есть немощные, старые люди, больные, есть те, кто очень далеко живёт и т.д., а в Новосибирске это будет уже почти полночь), Владыка заверил, что уже во время текущей Мессы тоже будет звучать молитва о мире.

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А в самом конце утреннего богослужения был совместно прочитан Акт посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы.

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