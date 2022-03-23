АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ МАРИИ

В пятницу 25 марта, в праздник Благовещения Господня, Папа Франциск посвятит весь мир, особенно Россию и Украину, Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы во время покаянного богослужения, которое он возглавит в 17 часов по римскому времени в базилике Святого Петра. Тот же обряд в тот же день совершит в Фатиме кардинал Конрад Краевский, Папский элемозинарий, в качестве посланника Святейшего Отца.

Папа обратился ко всем епископам мира с увещанием присоединиться к акту посвящения.

О, Мария, Матерь Божия и наша Матерь, в это тревожное время мы прибегаем к тебе. Ты – Матерь, и ты любишь и знаешь нас: от тебя не скрыто ничего из того, что у нас на сердце. Матерь милосердия, как часто ощущали мы твою материнскую нежность, твое умиротворяющее присутствие, ибо ты всегда ведешь нас к Иисусу, Владыке мира.

Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о миллионах погибших в мировых войнах. Не сумели выполнить обязательства, что взяли на себя как Сообщество Наций и не оправдали мечты народов и чаяния молодежи. Нас ослепила алчность, мы замкнулись в собственных национальных интересах, нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм. Мы отвернулись от Бога и предпочли жить ложью, копить злобу, убивать жизни и наращивать оружие; мы забыли, что должны защищать ближнего и наш общий дом. Войною мы разрушаем Земной сад, грехом нанесли рану сердце нашего Отца, Который желает, чтобы мы были братьями и сёстрами. Мы стали безразличными ко всем и ко всему, кроме себя самих. Со стыдом взываем: прости нас, Господи!

В этой юдоли греха, скорби и страданий, перед тайной несправедливости зла и войны, Пресвятая Матерь, напомни нам, что Бог не забывает о нас, непрестанно взирает на нас с любовью, желает простить нас и спасти. Он даровал нам тебя и в твоем непорочном Сердце устроил прибежище для Церкви и человечества. Ты с нами по благости Господа, и даже на самых крутых поворотах истории помогаешь нам не сойти с пути к Богу.

Посему мы, твои возлюбленные чада, прибегаем к тебе, стучим в дверь твоего Сердца. В любой час ты внимаешь нам и призываешь к обращению. В эти мрачные времена поддержи и утешь нас. Повтори каждому из нас: «Я здесь с тобой, Матерь твоя». Ты знаешь, как развязать путаницу в наших сердцах и сложные узлы истории. Мы полностью уповаем на тебя. Мы твердо верим, что особенно в час испытаний ты не отвергнешь наши молитвы и придешь помочь нам.

Так поступила ты в Кане Галилейской, когда ускорила час явления Христа миру. Как только на пиру стало утихать веселье, ты указала Христу: «вина нет у них» (Ин 2, 3). О, Мария, скажи это еще раз Богу, ибо ныне исчерпалось у нас вино надежды, исчезла радость, растворилось братство. Утратилась человечность, разладился мир. Мы стали способны на любое насилие и разрушение. Нам очень нужна твоя материнская помощь.

О, Матерь, прими наше прошение:

Звезда над морем, помоги нам уцелеть в буре войны.

Ковчег нового завета, укажи нам пути к примирению.

«Райская земля», верни в мир божественную гармонию.

Прекрати вражду, погаси месть, научи нас прощению.

Избавь нас от войны, сохрани мир от ядерной угрозы.

Царица Розария, пробуди в нас желание молиться и любить.

Царица семьи человечества, укажи народам путь к братству.

Царица мира, стяжай мир для мира.

О, Матерь, своим плачем разбуди наши ожесточенные сердца. Пусть слёзы, которые ты пролила за нас, оросят эту иссушенную нашей злобой долину, чтобы она снова зацвела. И когда не смолкает лязг оружия, твоя молитва да направляет нас к миру. Пусть те, кто страдает и пытается спастись от бомбардировок, ощутят прикосновение твоих материнских рук. Пусть те, кто вынужден оставить свой дом и родину, найдут утешение в твоих объятиях. Своим скорбящим Сердцем пробуди в нас сострадание, чтобы мы отворили двери, впустили и окружили заботой всех страждущих и изгнанных.

Святая Матерь Божия, когда ты стояла под крестом, Иисус, видя рядом с тобой ученика, сказал тебе: «Же́но! се, сын Твой» (Ин 19, 26), таким образом каждого из нас он вверил тебе. Затем Он сказал ученику, а в нем и каждому из нас: «се, Матерь твоя!» (Ин 19, 27). О, Матерь, ныне мы желаем принять тебя в своей жизни и в нашей истории. Сейчас бессильное и обескураженное человечество вместе с тобой стоит у креста. Ему нужно довериться тебе, через тебя посвятить себя Христу. Народ Украины и народ России, с любовью почитающие тебя, обращаются к тебе с мольбою, твое же сердце бьётся за них и за все народы, страдающие от войны, голода, несправедливости и нищеты.

Твоему непорочному Сердцу, Матерь Божия и наша Матерь, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, Церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Призри на сие деяние, которое мы совершаем с упованием и любовью, останови войну, обеспечь мир во всем мире. Словами согласия, исшедшими из твоего Сердца, распахнулись врата истории для Владыки мира, и сегодня мы верим, что через твое Сердце в мир войдет мир. Посвящаем тебе будущее всего человечества как семьи, нужды и чаяния народов, тревоги и надежды мира.

Через тебя да изольется на Землю божественное Милосердие, и пусть нежный мирный ритм вновь размеря́ет наши дни. Же́но, ты ответила Богу да, и на тебя сошел Святой Дух, сделай так, чтобы между нами воцарилось божественное согласие. «Живой источник надежды», смягчи наши сердца. Ты соткала человечество Христа — соделай из нас творцов единства. Как и мы, ты ходила по земле — веди нас по пути мира. Аминь.