Торжественная Месса в честь св. Елизаветы Венгерской была отслужена в Новосибирске

Торжество святой Елизаветы Венгерской — один из самых главных и любимых праздников Конгрегации Сестер Святой Елизаветы: сёстры почитают свою Покровительницу, ту, которую они выбрали образцом и вдохновением для своей жизни, которой они стараются подражать в своем ежедневном служении, и по примеру которой они посвящают себя Господу.

Духовные дочери святой Елизаветы трудятся ныне, в том числе, и в нашей Преображенской епархии, в городе Новосибирске, и при этом тесно сотрудничают с духовными детьми святого Франциска Ассизского – священниками Ордена Братьев Меньших. По примеру своей духовной матери они активно занимаются благотворительностью. Так в свое время сестры-елизаветки основали в Новосибирске Приют Святого Николая для социальных сирот и много лет руководили его работой. Сестра Александра Вайс долгие годы была директором городского «Каритас» Новосибирска, а затем возглавляла Епархиальный пастырский центр «Вифлеем». Еще одна сестра-елизаветка, Дарья Рассказова, возглавляет в настоящее время Епархиальный «Каритас». Другие сестры ведут детскую воскресную школу в окормляемом францисканцами левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Ежегодно 17 ноября вечером, в день памяти своей небесной покровительницы, сестры-елизаветки собираются в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, чтобы вместе молиться Господу, прибегая к заступничеству этой великой святой.

В этом году праздник проходил в условиях пандемических ограничений, которые, увы, становятся всё более привычным атрибутом нашей повседневной жизни, и поэтому в храм пришло совсем немного верных мирян, однако, как и в прошлые годы, их после Праздничной Мессы ожидали традиционные вкуснейшие «булочки святой Елизаветы».

Некоторые подробности сообщил нам по телефону настоятель францисканской Крестовоздвиженской обители в столице Сибири отец Коррадо Трабукки, возглавлявший праздничное богослужение:

— Святая Елизавета – это не только покровительница наших сестер. Для нас, францисканцев, она тоже довольно близка духовно, поскольку её почитает своей небесной предстательницей Третий Францисканский Орден. Она жила в эпоху святого Франциска и отошла ко Господу в 1231 году, тогда как сам Бедняк из Ассизи скончался в 1226 году. Она лично знала многих братьев-францисканцев, для них она построила монастырь на территории современной Германии. Впоследствии её стала почитать своей небесной заступницей и ходатаицей Международная конфедерация благотворительных фондов «Caritas Internationalis». Поэтому неслучайно сегодня «Каритас Преображенской епархии» представлен сёстрами-елизаветками.

Жаль, что коронавирус в этом году не дал нам отпраздновать день памяти святой Елизаветы так, как это стало уже привычно, и людей на Святой Мессе было немного. Но мы всё равно тепло почтили её славное имя. Были все сестры из Ордена Святой Елизаветы, а также были сестры Матери Терезы. И мы молились все вместе дружно, в Святом Духе.

«Боже, по милости Твоей святая Елизавета Венгерская узнавала и почитала в нищих Христа; дай нам по её заступничеству с любовью служить нуждающимся и скорбящим» — в этом суть праздника.