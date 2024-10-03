Торжественная Месса в честь 15-летия освящения католического храма в столице Кузбасса (+ ФОТО)

В воскресенье 29 сентября в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии состоялась праздничная Святая Месса в честь 15-й годовщины освящения главного католического храма Кузбасса. Божественную Литургию возглавил Ординарий Преображенской Епархии Епископ Иосиф Верт, прибывший накануне из Новосибирска по случаю юбилейного Торжества.

Правящему Архиерею сослужили настоятель прихода в Кемерове о. Павел Юрковски CSsR и о. Анджей Легеч CSsR, который приехал на юбилей вместе с группой прихожан из Оренбурга.

В своей проповеди Владыка Иосиф подчеркнул историческое значение ныне отмечаемой даты. Многие поколения верующих просили Бога о даре своего храма. Долгим был путь реализации проекта строительства церкви. Мечты о храме возникли с самого начала существования общины, когда в городе Кемерово начали своё служение первые священники-редемптористы: о. Дариуш Лысаковский из Польши и о. Энтони Бранаган из Ирландии. Эти молитвы были услышаны благодаря усилиям и других отцов-редемптористов, которые трудились здесь в последующие годы: Зенона Генца, Григория Ляховича, Анджея Легеча, Павла Мрочека и Артура Вильчека.

По случаю юбилея освящения храма свои поздравления и приветствия передали, среди прочих: Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни д’Аниелло, Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (Смирнов), Муфтий Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев, Губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Прекрасным даром на юбилей, который вместе с поздравлениями приход получил от митрополита Аристарха, стал сертификат на икону святого Архангела Михаила — сейчас она пишется для храма в иконографической мастерской Кузбасской митрополии. Подарок торжественно передал прихожанам секретарь Кемеровского епархиального управления протоиерей Дмитрий Мошкин.

Сегодня кемеровский приход является местом молитвы местной общины. На протяжении последних пяти лет настоятелем прихода является отец Павел Юрковски CSsR. Под его руководством в приходе, помимо обычной пастырской работы, реализуются различные проекты.

С 2017 года проект «Музыка в церкви» приглашает жителей города и области познакомиться с жемчужинами музыкальной культуры. Исполнители, приглашенные на концерты из России и других уголков мира, погружают слушателей в мир духовности и искусства.

Хор MAGIS, действующий при приходе уже 5 лет, насчитывает 80 человек разных профессий, возраста и вероисповедания. В репертуаре хора присутствует как духовная, так и светская музыка. Хор — это не только место совершенствования музыкального мастерства, но, прежде всего, зона личностного роста и работы над собой.

В приходе есть и детский коллектив — «ФАСОЛЬКИ».

Кроме того организуются рождественские фестивали, лекции, конференции и встречи. Открыт благотворительный магазин. Проект благотворительного магазина SARI приглашает поделиться с нуждающимися. В приходе также есть органная школа для детей и взрослых, языковые курсы, а в последний год открылось для всех кафе «Монастырская кухня».



По информации о. Павла Юрковского CSsR

(catholickemerovo.ru)