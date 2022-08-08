Торжественная Месса и введение в должность нового настоятеля в Кафедральном соборе Новосибирска стали кульминацией «Фавора»-2022

Ежегодная «Фаворская неделя» по традиции проходит в первой декаде августа во всех католических приходах Урала и Западной Сибири: торжество Преображения Господня, которое отмечается в Церкви 6 августа, является престольным для всей Преображенской епархии и её Кафедрального собора, который также был освящен в августе месяце 1997 года — 10 числа. Таким образом, в 2022 году главный храм нашей епархии отмечает свой «серебряный» четвертьвековой юбилей.

Центральным событием нынешней «Фаворской недели», сконцентрировано вобравшим в себя празднование всех этих дат, стало воскресное богослужение 7 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня, которое возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт.

На Торжественной Мессе Преосвященному Владыке сослужили священники латинского обряда о. Денис Марчишин, о. Григорий Федосеев, о. Янез Север, SJ, и духовенство византийского обряда – иерей Кирилл Григорьев (прибывший из Казахстана) и диакон Илья Астапов.

Кроме того, этот день стал завершением большой ротации настоятелей в трех сибирских приходах. 24 июля нового пастыря получила община Успения Пресвятой Богородицы в городе Славгороде – настоятелем этого прихода назначен отец Сергей Петров, до недавнего времени служивший викарным священником в Новосибирске. 31 июля приход Сретения Господня в Омске также обрел нового настоятеля – им стал отец Вадим Ладыгин, до того служивший в Славгороде. 7 августа новым настоятелем Кафедрального собора Преображения Господня стал отец Григорий Федосеев, прежде служивший настоятелем в омском приходе. На новом посту о. Григорий сменил о. Дениса Марчишина. Стоит отметить, что все четыре священника являются бывшими выпускниками Новосибирской предсеминарии и Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

В начале Святой Мессы Правящий Архиерей обратился с приветственным словом к собравшимся в храме и особо подчеркнул, что, «хотя в литургическом календаре этот день отмечен как 19-е рядовое воскресенье, но сегодня у нас отмечаются три НЕ РЯДОВЫЕ события: Преображение Господне, 25-летие освящения Кафедрального собора и введение в должность настоятеля отца Григория». Храм, как и свобода веры – это великий Дар от Бога, и Предстоятель призвал всех возблагодарить Его за это, а также молитвенно вспомнить с благодарением всех тех, кто причастен и своими молитвами приблизил эту свободу, кто своими пожертвованиями, молитвой и другими делами помогал в возведении храма в Новосибирске. В этот главный праздник Преображенской епархии Владыка Иосиф попросил сердечных молитв о самой Епархии, о приходе, а также сугубо — об отце Денисе и отце Григории, старом и новом настоятелях.

Далее Отец Епископ зачитал свой Декрет от 16 июня 2022 года о назначении священника Григория Федосеева на должность настоятеля прихода Кафедрального собора. А новый настоятель, в свою очередь, перед лицом своего Архипастыря и всех верных принес присягу верности церковному учению и послушания церковной власти, пообещав словом и делом хранить единство Церкви, верно передавать и разъяснять залог веры.

Проповедь произнес завершающий своё служение в качестве настоятеля собора о. Денис Марчишин. «В центре всех событий, которые мы сегодня отмечаем и переживаем, находится Главное Событие, о котором мы слышали в Евангелии от Луки (Лк 9, 28b-36), событие, которое, каждый раз приходя в храм, мы видим на главном алтарном образе-копии с картины Рафаэля Санти, это само Преображение Господне. Это Событие неустанно призывает всех нас к собственному преображению, к обновлению и к тому, чтобы в нас действительно оживала вера», — отметил священник. — «Что такое Преображение? Это соприкосновение нашего мира — здесь и сейчас — с Небесным. Все наши беседы, размышления, молитвы находят ответ только в Иисусе Христе. Он — и есть Царствие Небесное. Царствие, в котором Он присутствует, в котором Он — Всё во всём. Царствие, в котором только постигая Его Самого мы лишь можем понять, как будет Там. «Его слушайте»: эта тайна Иисуса Христа – глубокое дело нашей молитвы, воспитания нашей совести, нашего ума, нашего ответственного поведения»… О. Денис также поделился размышлением о тайне наших личных отношений со Христом. «С одной стороны, наши личные отношения с Ним понятны, их можно описать. С другой стороны — это глубочайшая мистика по одной простой причине: Иисус Христос не является идеей! Будем же верными христианами, которые не ударяются в «идею христианства», но слушают Иисуса Христа, слушают Небесного Отца, которые слышат Небесного Отца и Его голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте»…

Перед благословением в конце Святой Мессы Отец Епископ, новый настоятель о. Григорий и два свидетеля из общины Кафедрального собора торжественно подписали Свидетельство о принятии владения приходом.

А теперь уже бывший настоятель отец Денис сердечно поблагодарил приход, который стал для него по-настоящему родным, и которому в качестве настоятеля он отдавал все свои пастырские силы и таланты в течение последних четырех лет.

Завершился праздник концертом приходского хора и душевным чаепитием в уютном дворике Кафедрального собора Преображения Господня.



«Лица и действа» главной Мессы «Фаворской недели» представлены в фоторепортаже студии «Кана»: