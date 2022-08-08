Торжественная Месса и введение в должность нового настоятеля в Кафедральном соборе Новосибирска стали кульминацией «Фавора»-2022

Торжественная Месса и введение в должность нового настоятеля в Кафедральном соборе Новосибирска стали кульминацией «Фавора»-2022

Август 08, 2022

Ежегодная «» по традиции проходит в первой декаде августа во всех католических приходах Урала и Западной Сибири: торжество Преображения Господня, которое отмечается в Церкви 6 августа, является престольным для всей Преображенской епархии и её Кафедрального собора, который также был освящен в августе месяце 1997 года — 10 числа. Таким образом, в 2022 году главный храм нашей епархии отмечает свой «серебряный» четвертьвековой юбилей.

Центральным событием нынешней «Фаворской недели», сконцентрировано вобравшим в себя  празднование всех этих дат, стало воскресное богослужение 7 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня, которое возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ .

На Торжественной Мессе Преосвященному Владыке сослужили священники латинского обряда о. , о. , о. Янез Север, SJ, и духовенство византийского обряда – иерей Кирилл Григорьев (прибывший из Казахстана) и диакон Илья Астапов.

Кроме того, этот день стал завершением большой ротации настоятелей в трех сибирских приходах. 24 июля нового пастыря получила община Успения Пресвятой Богородицы в городе Славгороде – настоятелем этого прихода назначен отец , до недавнего времени служивший викарным священником в Новосибирске. 31 июля приход Сретения Господня в Омске также обрел нового настоятеля – им стал отец , до того служивший в Славгороде. 7 августа новым настоятелем Кафедрального собора Преображения Господня стал отец Григорий Федосеев, прежде служивший настоятелем в омском приходе. На новом посту о. Григорий сменил о. Дениса Марчишина. Стоит отметить, что все четыре священника являются бывшими выпускниками Новосибирской предсеминарии и Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

В начале Святой Мессы Правящий Архиерей обратился с приветственным словом к собравшимся в храме и особо подчеркнул, что, «хотя в литургическом календаре этот день отмечен как 19-е рядовое воскресенье, но сегодня у нас отмечаются три НЕ РЯДОВЫЕ события: , 25-летие освящения Кафедрального собора и введение в должность настоятеля отца Григория». Храм, как и свобода веры – это великий Дар от Бога, и Предстоятель призвал всех возблагодарить Его за это, а также молитвенно вспомнить с благодарением всех тех, кто причастен и своими молитвами приблизил эту свободу, кто своими пожертвованиями, молитвой и другими делами помогал в возведении храма в Новосибирске. В этот главный праздник Преображенской епархии Владыка Иосиф попросил сердечных молитв о самой Епархии, о приходе, а также сугубо — об отце Денисе и отце Григории, старом и новом настоятелях.

Далее Отец Епископ зачитал свой Декрет от 16 июня 2022 года о назначении священника Григория Федосеева на должность настоятеля прихода Кафедрального собора. А новый настоятель, в свою очередь, перед лицом своего Архипастыря и всех верных принес присягу верности церковному учению и послушания церковной власти, пообещав словом и делом хранить единство Церкви, верно передавать и разъяснять залог веры.

Проповедь произнес завершающий своё служение в качестве настоятеля собора о. Денис Марчишин. «В центре всех событий, которые мы сегодня отмечаем и переживаем, находится Главное Событие, о котором мы слышали в Евангелии от Луки (Лк 9, 28b-36), событие, которое, каждый раз приходя в храм, мы видим  на главном алтарном образе-копии с картины Рафаэля Санти, это само Преображение Господне. Это Событие неустанно призывает всех нас к собственному преображению, к обновлению и к тому, чтобы в нас действительно оживала вера», — отметил священник. — «Что такое Преображение? Это соприкосновение нашего мира — здесь и сейчас — с Небесным. Все наши беседы, размышления, молитвы находят ответ только в Иисусе Христе. Он — и есть Царствие Небесное. Царствие, в котором Он присутствует, в котором Он — Всё во всём. Царствие, в котором только постигая Его Самого мы лишь можем понять, как будет Там. «Его слушайте»: эта тайна Иисуса Христа – глубокое дело нашей молитвы, воспитания нашей совести, нашего ума, нашего ответственного поведения»… О. Денис также поделился размышлением о тайне наших личных отношений со Христом. «С одной стороны, наши личные отношения с Ним понятны, их можно описать. С другой стороны — это глубочайшая мистика по одной простой причине: Иисус Христос не является идеей! Будем же верными христианами, которые не ударяются в «идею христианства», но слушают Иисуса Христа, слушают Небесного Отца, которые слышат Небесного Отца и Его голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте»

Перед благословением в конце Святой Мессы Отец Епископ, новый настоятель о. Григорий и два свидетеля из общины Кафедрального собора торжественно подписали Свидетельство о принятии владения приходом.

А теперь уже бывший настоятель отец Денис сердечно поблагодарил приход, который стал для него по-настоящему родным, и которому в качестве настоятеля он отдавал все свои пастырские силы и таланты в течение последних четырех лет.

Завершился праздник концертом приходского хора и душевным чаепитием в уютном дворике Кафедрального собора Преображения Господня.


«Лица и действа» главной Мессы «Фаворской недели» представлены в фоторепортаже студии «Кана»:

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