Торжества в Петербурге. Научно-практическая конференция «Римско-католическая Могилевская Митрополия и собор Успения: страницы истории» (+ ФОТО)

В субботу, 3 июня 2023 г., в рамках юбилейных торжеств в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция под названием «Римско-католическая Могилевская Митрополия и собор Успения: страницы истории».

Открыл конференцию епископ Николай Дубинин, выступивший с докладом «О Могилевской Архиепархии и соборе Успения Пресвятой Девы Марии». Докладчик сосредоточил свое внимание на истории римско-католической митрополии в контексте формирования российской государственной политики, повлиявшей на взаимоотношения с Католической Церковью как внутри страны, так и за ее пределами.

Далее с докладом выступил первый митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Тадеуш Кондрусевич, ныне носящий титул митрополита Минско-Могилевского на покое. Владыка рассказал о епископе Станиславе Сестринцевиче и его служении в Могилевской Архиепархии.

Продолжила тему личности епископа Сестринцевича также и следующая докладчица, Наталья Корюкаева.

Семинарист Кирилл Зимин представил доклад-презентацию «Об истории семинарии», в котором отметил, что среди первых выпускников петербургской Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» в современной истории был и нынешний её ректор монсеньор Сергей Тимашов.

Алексей Пирогов, выступивший с докладом «Об истории прихода Успения Пресвятой Девы Марии», особое рассказал о роли приходской общины в жизни Церкви, назвав ее «живой тканью, сотканной людьми». Выступающий также порекомендовал собравшимся познакомиться с сайтом прихода, где большое внимание уделено как истории, так и современной жизни общины.

Анна Захарова, чье выступление было последним, в своем докладе «Эдуард фон дер Ропп» подробно рассказала о личности этого священника, назвав его «человеком-эпохой».

Завершая конференцию, архиепископ Тадеуш Кондрусевич еще раз поблагодарил российских епископов за приглашение участвовать в торжествах, посвященных 240-летнему юбилею Могилевской митрополии и 150-летию освящения собора Успения Пресвятой Девы Марии, и преподал благословение всем её участникам.



Текст и фото: Ольга Дубягина