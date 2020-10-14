Томские католики отметили престольный праздник своего прихода (ФОТО)

В минувшее воскресенье 11 октября 2020 года община при храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в Томске торжественно отметила престольный праздник своего прихода. Знаменитому томскому храму исполнилось 187 лет. На Св. Мессе состоялось крещение и принятие в общину новых членов.

Католический храм в одном из старейших сибирских городов был построен в 1833 году. Даже не верится, что через 13 лет мы будем отмечать его 200-летие! Если быть точными, то Престольный праздник выпадает на среду, 7 октября, кода Церковь празднует день Пресвятой Девы Марии Царицы святого Розария. Но по традиции томских католиков престольный праздник всегда отмечается по воскресеньям, сообщает сайт Catholic-tomsk.ru.

Именно поэтому общее празднование состоялось в прошедшее воскресенье, накануне ещё одного богородичного праздника, в честь которого назван храм — Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого в России 14 октября.

Во время Святой Мессы было совершено Таинство крещения катехуменов, которые готовились к этому событию долгое время. Их крещение должно было состояться на Пасху, но из-за пандемии многие планы пришлось изменить и перенести, в том числе, это важное событие — принять в церковную общину новых членов. Однако, в такой прекрасный праздник всё прошло не менее торжественно и прекрасно!

Накануне на сайте томских католиков было таже опубликовано обращение настоятеля прихода отца Войтека Зиолека SJ:

Дорогие мои!

Прежде всего, от всего сердца поздравляю вас с нашим приходским праздником, то есть с торжеством Богородицы, Царицы Святого Розария. И самому себе и всем вам желаю, чтобы наша Покровительница, Богородица, помогла нам вспомнить, что, хотя мы все переживаем очень трудное время, наш Господь не оставил нас одних. Слова, которые она услышала от Ангела и которые мы так много раз повторяем, читая розарий: «Радуйся, Господь с тобой!», обращены к каждому из нас. Каким бы сложным ни было наше положение, давайте напоминать друг другу об этих словах, где бы мы ни находились. Давайте утешать друг друга в это трудное время, говоря друг другу: Радуйся! Господь с тобой!

Во-вторых, пишу вам, потому что я не видел многих из вас уже несколько месяцев и очень скучаю по вам. Мне Вас не хватает, и я очень болезненно переживаю это вынужденное расставание, вызванное пандемией. Я хотел бы иметь возможность снова приветствовать вас в нашем храме, обнять вас сердечно, посмотреть вам прямо в глаза, поговорить, послушать ваши истории.

К сожалению, как известно, все это пока невозможно. Вторая волна пандемии набирает обороты, и мы ничего не можем с этим сделать. По этой причине мы не сможем отпраздновать наш престольный праздник так торжественно и пышно, как в прошлые годы и как мы к этому уже привыкли. Если Бог позволит, мы восполним всё это в будущем, но – несмотря на препятствия – будем праздновать также в этом году, сегодня. Ведь престольный праздник прихода — это повод, чтобы вместе радоваться тому, что нас объединяет одна и та же вера, та же Церковь и тот же Господь, Который дал нам наш приход, нашу церковь и нашу общину.

Будем праздновать вместе. Пока это невозможно физически, но есть молитва — в этом месяце, особенно розарий, — которая нас объединяет. Давайте будем молиться друг за друга и будем повторять друг другу слова, услышанные Марией: Господь с тобой, то есть, ты не один. Кроме молитвы, есть ещё средства коммуникации: телефон, интернет, трансляция Мессы из храма. Давайте воспользуемся ими, чтобы рассказать друг другу о нашей памяти, о добре, о дружбе и любви. Нам всем это нужно, и мы все можем таким образом проявлять любовь друг к другу.

Особенно будем помнить о тех, кто сегодня, во время нашего престольного праздника присоединится к нашей общине. Давайте помолимся о Марине, которая получит сегодня Таинства Крещения и Миропомазания, а также о Любови, Светлане, Галине, Алексее и Николае, которые будут полностью приняты в общину Католической Церкви. Все они впервые будут участвовать в Мессе, принимая Святое Причастие. Ещё один – Игорь заболел, но его присоединим к нам по позже. Давайте покажем им всем нашу любовь и радость, нашу доброту и нашу заботу. Пусть они почувствуют, что мы приветствуем их с открытым сердцем и честно говорим каждому из них: Радуйся! Господь с Тобою!

Всех с праздником! С теми, кто будет в церкви, встретимся лично. Тем, кто по каким-то причинам ещё не ходит в храм, хочу как можно лучше сказать: мы вас очень ждём, нам Вас не хватает! Приходите, пожалуйста! Уже пора! Господь ждёт Вас, и мы все также ждём! Тем, кто не может прийти из-за опасности для здоровья, хочу сказать, что всё понимаю и от всего сердца говорю, что вспоминаю вас каждый день. Пожалуйста, и Вы также не забывайте обо мне и обо всей нашей иезуитской общине.

Хотя только виртуально, но очень нежно и тепло обнимаю всех вас.

Оставайтесь с Богом.

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После Литургии была общая молитва Пресвятой Богородице перед Святыми Дарами. А затем — дружное чаепитие на свежем воздухе.